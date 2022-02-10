Церковный праздник 11 февраля: перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца

11 февраля в православном календаре — день перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца и чествования памяти преподобного Лаврентия.

Какой 11 февраля церковный праздник

Перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца

Священномученика Игнатия Богоносца по приказу императора Траяна бросили на растерзание зверям в Риме в 107 году. После его смерти христиане собрали кости святого и долгое время хранили его в Риме. 108 года мощи были перенесены в пригород Антиохии. Последний перенос произошел в 438 году. Тогда мощи перенесли в самый город Антиохия.

Также читайте Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Когда Антиохия была захвачена персами, мощи вернули в Рим и оставили в храме, построенном в честь священномученика папы Климента (540 год).

Священномученик Игнатий Богоносец вел аскетичную жизнь. Именно он создал антифонное пение, когда во время богослужения хор поет поочередно. Также оставил после себя семь архипастырских посланий, которые наставляли в любви к Богу, вере и добрым делам. Он говорил: “Слушайте епископов, чтобы и Бог слушал вас... Да будет крещение с вами как щит; вера – как шлем; любовь – как копье; терпение – как полное вооружение”.

День памяти преподобного Лаврентия

11 февраля - день памяти преподобного Лаврентия / commons.wikimedia.org

Преподобный Лаврентий был епископом Туровским и затворником Киево-Печерской Лавры. Сначала он трудился в Киево-Печерском монастыре, был монахом, знал самого святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, положившего начало Киево-Печерской лавре.

Впоследствии пожелал жить в одиночестве, но печерские отцы ему этого не позволили, потому что считали, что этот подвиг слишком тяжел. Тогда он пошел в монастырь имени святого мученика Димитрия, где закрылся и жил в полном молчании и строгом содержании.

Даже находясь в затворе, преподобный Лаврентий не прекращал духовное общение со своими братьями, оставшимися в Киево-Печерской обители. Существует интересная история, как к Лаврентию привели одержимого бесом, который говорил на разных языках. Преподобный не смог один исцелить его, а потому попросил отвести одержимого в Киево-Печерский монастырь. Преподобный Лаврентий стал епископом Туровским не раньше 1172 года. Предполагается, что в последние годы он прожил в Киево-Печерском монастыре. Точное время его смерти неизвестно.

Народные традиции на 11 февраля

В народе 11 февраля мало немало разных имен: "день Игната", "святой Игнатий", "Лаврентиев день". Считали, что эта дата неблагоприятна для человека, поэтому обязательно молились святым и, по возможности, шли в церковь.

11 февраля мороз, ждите жаркий август / Pexels

Народные приметы 11 февраля

Если 11 февраля ветреная погода, значит, лето будет дождливым.

Если в этот день мороз, ждите жаркий август.

Сильно шумит лес до оттепели.

11 февраля луна красного цвета, будут метели и ветер.

Что запрещено делать 11 февраля