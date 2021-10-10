Церковный праздник 11 октября: день памяти преподобного Харитона Исповедника

В этот день в народе было принято сидеть дома, не ходить в гости и вообще ничего не делать.

11 октября православная церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника, который жил в 3-4 веках Иконии (город в Малой Азии). В народе 11 октября называли Харитонов день.

История праздника

Во времена гонений на христиан, устроенных императором Аврелианом, преподобный Харитон пострадал за веру. Язычники жестоко избили мученика и бросили в темницу, откуда он вышел только во времена правления императора Тацита. Получив свободу, Харитон отправился в Святую Землю, но недалеко от Иерусалима его схватили разбойники и привели в свою пещеру. От смерти святого спасла змея, которая своим ядом отравила вино. Разбойники выпили его и умерли, а Харитон остался жить в пещере, где устроил церковь. Вскоре у него появились последователи, из которых сложилась община. Христиане образовали там Фаранскую лавру, первую монашескую обитель в иудейской пустыне.

Народные традиции и приметы

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следует: ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы — это считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день бездельничать.

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На Харитона жених и невеста тайно приходили к сельским ведунам, угощали их пирогом и дарили горшок меда. Так они пытались задобрить колдунов, чтобы они не испортили свадьбу, не наслали на будущую жену бесплодия.

Что запрещено делать 11 октября

Харитонов день считается опасным. 11 октября могут сглазить. Чтобы этого избежать, лучше сидеть дома и заниматься домашними делами.

Сор из избы выметать нельзя, потому что с ним можно горе в дом запустить.

Очень опасным 11 октября считалось для тех, кто вступает в брак.

Нельзя было 11 октября употреблять в пищу ягоды, ни сырые, ни обработанные. Говорили, что дьявол за три дня до праздника плюет на все ягоды, и тот человек, который их съест, будет болеть очень долго.

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