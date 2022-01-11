Церковный праздник 11 января: память 14 000 младенцев, в Вифлееме убиенных

11 января православная церковь чтит память 14 000 младенцев, в Вифлееме убиенных.

История праздника

11 января, всего через 4 дня после великого и светлого праздника Рождества Христова, Церковь чтит память 14000 младенцев, убиенных царем Иродом в Вифлееме.

Превыше всего на свете царь Ирод боялся потерять власть, ведь сам сошел на престол незаконным путем. Чтобы сохранить свое положение, он даже предписывал убивать кровных родственников и своих детей. Поэтому неудивительно, что после того, как он узнал от волхвов о рождении "истинного Царя", "Мессии", "Спасителя", он сразу захотел найти ребенка и избавиться от него. Но Ангел Господень сошел к Деве Марии и Иосифу и сказал им быстро бежать в Египет. А волхвам он повелел возвращаться домой другим путем, чтобы царь Ирод не понял, откуда они пришли.

Когда жестокий правитель увидел, что не может так просто добраться до младенца, то решился на безумный план. Он знал, что Иисус Христос родился в Вифлееме, поэтому приказал убить всех детей в возрасте до 2 лет в городе и его окрестностях. Ирод надеялся таким образом избавиться и от Мессии. В ту ночь весь Вифлеем наполнился детским плачем и кровью.

Интересно, что за многие столетия до этого о событиях пророчествовал пророк Иеремия: “Голос в Раме слышен, плач и печаль и вопль великий; Рахиль плачет о своих детях и не хочет утешиться, потому что их нет”.

Ирода же Господь Бог наказал страшной и неизлечимой болезнью. Когда царь умирал, то понимал, что иудейский народ его смерть примет как величайший праздник. Поэтому приказал собрать у себя всех лучших представителей тогдашнего общества и убить их в тот же миг, когда перестанет биться его сердце.

Народные традиции 11 января

В народе 11 января называют "Страшным днем" ​​или "Страшным вечером", помня о 14 000 невинно убиенных в Вифлееме младенцев. Наши предки считали его самым несчастливым днем ​​в году, а потому старались без необходимости не выходить из дома. Особенно тщательно 11 января оберегали детей: молились о их здоровье и хорошем будущем.

11 января на небе мерцают звезды - ждите морозов / Pexels

Народные приметы 11 января

Теплая погода 11 января является предвестником ранней весны.

Если начнется метель, значит, июль будет пасмурным.

Падает хлопья снег — до скорого потепления.

На небе мерцают звезды – ждите морозов.

Безоблачное небо и северный ветер скоро придет похолодание.

Низко плывут тучи – будет холодно.

Что нельзя делать 11 января