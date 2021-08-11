Церковный праздник 12 августа: день памяти мученика Иоанна Воина

Также в этот день чтят память Силы и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла.

12 августа православная церковь чтит память мученика Иоанна Воина. Верующие свято чтят его как большого помощника в скорбях и при тяжелых обстоятельствах.

История праздника

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника (361-363). Вместе с другими воинами он был послан преследовать и убивать христиан. Оставаясь по наружному виду как бы гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь: тех, которые были схвачены, — освобождал, других предупреждал о грозящей им, способствовал их побега. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем нуждающимся и требует помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, отправил его в тюрьму.

Вм 363 году Юлиан был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Умер он в глубокой старости.

Год смерти его точно никто не знает, место захоронения святого Иоанна Воина постепенно было забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего последнего упокоения. Оно стало известно в этом округе. Обретенные его мощи были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна получают утешение обиженные и скорбящие.

Народные традиции и приметы

Люди верили: если в этот день обворована человек отслужит молебен Иоанну, то воры проявят себя сами. Если же преступник не хотел признаваться, приступали к гаданию. На кого указывали колдун или гадалка — тот должен был поклясться в невиновности именем Ивана Воина. Православные были уверены, что если человек при этом соврет — это святой сам его накажет.

Кроме того, в этот день чтят память Силы и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла.

В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: "На Силу и Силуана рожь бывает пьяна", — то есть полная зерном и клонится к земле. Можно приступать и к посеву озимой ржи: "Посеешь рожь на Силу — родится сильно". Считалось, что силы этот день добавляется и у людей, и у животных, и у растений ( "на Силу от земли берут силу").

При этом считалось, что на Силуана и Силу ведьмы напиваются молока и умирают. Нечистой силе приписывали способность доить коров до смерти.

Если погода 12 августа мрачная и холодная, то дождя можно не ждать.

Сильное мерцание звезд на рассвете — будут быстрые и обильные осадки.

Дождь заморосил под вечер и стоит ветреная погода — быть долгой мокроте.

Что запрещено делать 12 августа

Нельзя рассказывать плохие сны на закате;

Запрещается отказывать бездомным и беспомощным;

Не рекомендуется делать маникюр и педикюр.

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