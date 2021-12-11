Церковный праздник 12 декабря: день памяти святого Парамона, в народе — Зимоуказателя

По народным приметам, снег пошел 12 декабря – скоро будет метель.

12 декабря православная церковь чтит память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в 250 году.

История праздника

Язычники заключили христиан в тюрьму, заставляя отречься от убеждений и поклониться идолам. Местный житель Парамон узнал это и открыто выступил против жестокости правителей. В наказание за это его обезглавили вместе с остальными мучениками.

Народные традиции и приметы

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. "Утро красное — быть декабрю ясным", — замечали люди. Багряная звезда предвещала сильные ветры.

В этот день люди говорили: "Пришел Парамон — снег с крыши вон", — и очищали кровли от снежных "шапок". Интересно, что делать это нужно было непременно веником или метлой, но ни в коем случае не лопатой – чтобы крыша не похудела.

Также на Парамоне говорили, что "земля каменеет, а река стынет". Люди верили, что в этот день зима в медвежьей шкуре ходит по селам, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. "Зима без снегу — не быть хлебу"; "Снег глубок — год хорош"; "Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется"; — говорили в народе.

Pexels

Снег пошел 12 декабря – скоро будет метель

Заря окрашена в красный цвет утром 12 декабря – скоро начнутся сильные ветра

Снег еще не выпал – значит, до 19 декабря будут сильные морозы.

Что запрещено делать 12 декабря

Нельзя лениться

В этот день нельзя заниматься гаданием

Читайте также: