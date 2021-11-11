Церковный праздник 12 ноября: день памяти святых мучеников Зиновия и его сестры Зиновии

По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись возле дома, это предвещало быстрые холода.

12 ноября православная церковь чтит память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, жившие в 3 веке в Каппадокии.

История праздника

Зиновий и Зиновия родились у благочестивых родителей, воспитавших их в христианской вере. Брат и сестра рано остались сиротами и решили раздать свое наследие бедным, посвятив жизнь служению Богу. В награду за такой поступок Зиновий получил дар чудотворения – он мог молитвой исцелять больных. Жители города избрали святого своим епископом. Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновия вызвали на допрос, но, несмотря на угрозы и пытки, он не отрекся от своей веры.

Сестра мученика, Зиновия, узнав, что ее брат страдает за Христа, тоже поспешила на судилище, где призвала язычников подвергнуть пыткам и ее христианку. Император сначала пытался убедить девушку в том, что ей следует поклониться идолам, но встретил отказ и приказал убить обоих – брата и сестру.

Народные традиции и приметы

В старину на Зиновия и Зиновию чествовали праздник рыбаков и охотников. Охотники, отправляясь в этот день за зайцами, собирались пировать в один дом. Требовалось непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота в течение всего года могла быть неудачной. Рыбаки на Зиновия также отправлялись на ловлю. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали гулянью на берегу реки.

Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегури, свирели. По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись возле дома, это предвещало быстрые холода. Также знали: если синица свистит – это к ясному дню, если ест – к ночному морозу.

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Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень. Бывает и наоборот: листья опадут, а плоды вплоть до морозов твердые.

Ранний снег к ранней весне.

Если в ноябре появляются насекомые – зима будет теплой.

Что запрещено делать 12 ноября

В этот день нельзя не сдерживать свое слово. Иначе вы будете серьезно наказаны.

Не стоит бродить самому в лесу, ведь есть повышенный риск заблудиться и не найти пути назад.

Также в этот день есть определенные правила поведения на природе. Нельзя: вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, трогать животных с детенышами.

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