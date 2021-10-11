Церковный праздник 12 октября: день памяти преподобного Феофана Милостивого

Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухую осень.

12 октября православная церковь чтит память преподобного Феофана Милостивого.

История праздника

Подробных свидетельств жизни и деяний преподобного Феофана не осталось, известно лишь, что он был человеком богатым и в то же время очень хорошим. Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников, давал им кров, пищу и заботу. Неудивительно, что к концу жизни святой обеднел, а в довершение всего его постигла тяжелая болезнь. Однако Феофан переносил страдания стойко и смиренно.

Через четыре дня после своей кончины святой явился одному человеку и попросил его отодвинуть надгробный камень на своей могиле. Когда это было сделано, люди ощутили чудесное благоухание, которое исходило от тела угодника. Мощи Феофана источали миро, которое чудесным образом исцеляло больных.

Народные традиции и приметы

В народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло.

Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухую осень.

На Феофана отмечали день охотника. Охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.

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В небе 12 октября звезд много — осень будет сухой, а в следующем году соберешь богатый урожай.

Вечером или поздно ночью появляется туман — примета, что в ближайшее время заморозков не будет.

В лесу 12 октября поздние грибы появились — снег тоже будет поздно.

Свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру ослабевает — по приметам погода будет ясной.

Что запрещено делать 12 октября

Нельзя тратить много денег;

Не стоит ссориться и ругаться;

Нельзя сейчас лениться.

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