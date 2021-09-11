Церковный праздник 12 сентября: день памяти преподобного Александра Свирского, в народе — Сытника

В этот день принято накрывать богатые столы и собирать гостей.

12 сентября православная церковь чтит память преподобного Александра Свирского.

История праздника

Преподобный Александр Свирский родился 15 июня 1448 года, в день памяти пророка Амоса и при Крещении назван в честь его.

С ранних лет преподобный показывал свою набожность, чем вызвал непонимание родных. Когда юношу решили женить, отец узнал, что сын решил посвятить свою жизнь служению Господу. В 19 лет Амос идет из родного дома с мечтой стать монахом на Валааме. В течение семи лет он был послушником в монастыре.

В 1474 году Амос принимает постриг под именем Александр и уединяется в пещере, расположенной близ обители. Смирение и набожность отшельника не остались незамеченными, слава о нем разноситься по округе. Несколько лет Александр живет в доме, построенном им на берегу Святого озера, в полном одиночестве, питаясь только лесными плодами. Но после того, как отшельника случайно встречает боярин Андрей, к преподобному начинают присоединяться братья по вере. Монахи обустраивали обитель у Святого озера, расчищали лес. После того, как Александру явилась Божественная Троица, он убедился в решении строить у озера храм на месте, указанном ангелом. По просьбе монастырской братии преподобный становится игуменом Свирский пустоты, которая прославилась особенно строгим уставом.

Народные традиции и приметы

Сытником день Александра в народе прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Готовили, как правило, сытную кашу — ячменную на молоке, и подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая.

Крестьяне на Сытника совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными.

Сентябрь холодный, но сытый.

Ласточка весну начинает, а осенью покидает.

На растениях много паутины — будет теплая погода.

Если увидел две или три радуги — стоит идти в лес по грибы.

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Что запрещено делать 12 сентября

Нельзя сплетничать и ругаться

Нельзя обижаться и ревновать

Запрещается покупать новые вещи

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