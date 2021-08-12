Церковный праздник 13 августа: день праведного Евдокима Каппадокиянина

Сильный ветер на Евдокима — зима будет снежной.

13 августа православная церковь почитает память праведного Еводкима Каппадокиянина. Он считается одним из особых покровителей и молитвенников пред Богом семейного очага.

История праздника

Праведный Евдоким, уроженец Каппадокии (Малая Азия) жил в IX веке в царствование императора Феофила (829-842). Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии, знатных родом и известных императору. Праведная жизнь святого Евдокима целиком была направлена в угоду Богу и помощь ближним.



Дав обет безбрачия и целомудрия, он избегал разговоров с женщинами и не смотрел на них; только со своей матерью, которую глубоко чтил, он вел полезные для души беседы. За добродетельную жизнь император назначил святого Евдокима правителем Харсианской области. Выполняя свои обязанности как Божий слуга, праведный Евдоким управлял людьми и судил их справедливо и с кротостью, заботился о бедных, о сиротах и вдовах, был защитником обиженных. Личные христианские подвиги, которые он нес втайне, были известны только Богу.

Своей безупречной жизнью Евдоким угодил Богу, и Господь призвал его в 33-летнем возрасте. Лежа на смертном одре, святой Евдоким завещал положить себя в гроб в той одежде, в которой застанет его смерть. Затем он выслал всех из комнаты и просил Господа в молитве, чтобы кончину его никто не видел, как никто не видел его тайных подвигов при жизни. Домашние похоронили его, как он завещал им. Сразу же после смерти праведного Евдокима от гроба его стали происходить чудеса, многие больные исцелялись, слава об удивительных исцеления росла.

Через 18 месяцев из Константинополя, куда после смерти святого переселились его родители, пришла поклониться мощам мать святого Евдокима. Она приказала снять камень, откопать землю, открыть гроб, и все увидели лицо святого, светлое, как живое, совсем не тронутое тлением. Гроб с мощами вынесли из земли наверх. Святого переодели в новую одежду. Мать хотела взять мощи сына в Константинополь. Там они были положены в серебряной раке в церкви Пресвятой Богородицы, построенной родителями праведника.

Народные традиции и приметы

Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа — свежая, вяленая, пареная; из нее делали начинку для пирогов, варили из нее кашу, настаивали квас.

Говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить борону — провести специальный обряд, чтобы во время работы в поле не ломались зубы. "Коли не заговоришь борону — не угодишь коню"; "Конь с места не тронется, пока мужик над бороной не наклонится", — говорили в народе.

Сильный ветер на Евдокима — зима будет снежной.

Туман утром быстро рассеивается — к ясной погоде.

Паутина летает — жаркие дни продлятся еще долго.

Густой туман над лесом — к богатому урожаю грибов.

В ночь на 13 августа снятся вещие сны, которые могут осуществиться на девятый день.

Что запрещено делать 13 августа

13 августа не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день.

В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.

Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

Читайте также: День ангела 13 августа: кого поздравлять с именинами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку