Церковный праздник 13 декабря: день памяти апостола Андрея Первозванного

На день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому.
13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра. Андрей стал свидетелем воскресения Спасителя и его вознесения на небо.
История праздника
Братья родились в Вифсаиде, городе на берегу Галилейского озера, и были рыбаками. Андрей стал первым, кого Иисус призвал к себе в ученики. Согласно Евангелию от Иоанна, первый апостол был учеником Иоанна Крестителя.
По наставлению Иисуса Христа апостолы направились в разные земли проповедовать его учение. Андрей путешествовал по побережью Днепра и на берегу Черного моря, по Балканскому полуострову, в Скифии. Неоднократно встречал на своем пути язычников, которые его жестоко избивали. Но он не прекращал молиться и исцелять людей от недугов с помощью молитвы.
Когда он вернулся в Грецию, жестокий правитель Патры приказал казнить Андрея. Он молился даже в смертельных муках. Долгую и мучительную смерть апостол принял на кресте.
Народные традиции и приметы
В древности на Андрея крестьяне слушали воду, но не только в колодце, но и в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало тёплую, без метели зиму. Если же слышались гул и стон, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого рока. Если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.
Знахари и целители считали день Андрея Первозванного своим праздником.
Девушки в этот день молились апостолу за добрых женихов и гадали на жениха. Магические обряды Андреева дня были своеобразной репетицией перед большими праздничными гаданиями. Накануне девушка, желающая узнать свою судьбу, соблюдала пост — но так, чтобы никто из родных этого не заметил.
- Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.
- Если снег на Андрея выпал и не тает – снег будет лежать до начала апреля.
- Огонь в печи 13 декабря горит красным пламенем – будут морозы. Белый огонь, соответственно, предвещает оттепель.
- Холодно и ясно 13 декабря – будет хороший урожай в следующем году
Что запрещено делать 13 декабря
- На день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому
- В этот день действуют все запреты Рождественского поста
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