Церковный праздник 13 ноября: день памяти преподобных Спиридона и Никодима

Воробьи громко чирикают в этот день – к теплу. Не слышно воробьиного чириканья – скоро наступят стойкие холода.

13 ноября православная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

История праздника

По преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание — пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игуменье Пимене уже пожилым человеком. Подвижник сопровождал свой труд неустанной молитвой и пением псалмов. Святой Никодим работал рядом с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь.

Легенда повествует о чуде, связанном со святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Наверное, потому в народе Никодима и Спиридона уважали как охранников дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий.

Народные традиции и приметы

На Руси в этот день нужно было переводить кур в зимние уголки, а также уважать старых и слабых, выбирать птицу на убой. Готовили разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.

Охотники также пользовались на Никодима и Спиридона особым уважением. В это время они выходили на первую заячью охоту на свежем снегу.

Pexels

Ясная и солнечная погода в этот день – к сильному порывистому ветру.

Воробьи громко чирикают в этот день – к теплу. Не слышно воробьиного чириканья – скоро наступят стойкие холода.

Съесть в этот день блюдо из курятины – к счастью.

Что запрещено делать 13 ноября

Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему врагу легче всего вам сглазить.

Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко сглаз причинить.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку