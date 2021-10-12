Церковный праздник 13 октября: день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского

В старину 13 октября люди пытались обновить свои подушки и матрасы.

13 октября православная церковь чтит память святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

История праздника

По преданию, в конце 10 века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила, который был родом из Сирии, в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

Народные традиции и приметы

На Руси был распространен интересный обычай: в день Михаила бабы сжигали свои соломенные кровати — кто в печах, кто в сараях. Этому действу придавали мистическое значение: якобы такой обряд сохраняет от недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: за лето соломенные лежаки сильно износились, загрязнились, в них могли завестись вредные насекомые, поэтому пора было поменять их на новые, для этого соломы осенью было достаточно.

На Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.

Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима наступит еще не скоро. Если же к этому времени все журавли полетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

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Что запрещено делать 13 октября

По народным верованиям в этот день накануне Покрова в лесах ходят лешие. Они вырывают с корнем кусты, ломают деревья, пугают животных и людей. Поэтому не советуют сегодня блуждать лесами.

Также сегодня не стоит много находиться на улице, если плохая погода. Это грозит не только заболеваниями, но и лишними материальными затратами.

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