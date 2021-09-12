Церковный праздник 13 сентября: день памяти Киприана Карфагенского, в народе — Журавлиное вече

В этот день было принято начинать сбор клюквы и варить из нее компоты и варенье.

13 сентября православная церковь чтит память священномученика Киприана Карфагенского, который жил в III веке.

История праздника

Священномученик Киприан был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его произведений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.

Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу Аспазию Патерно, допрошен и отправлен в ссылку (30 августа 257 г.). В следующем году гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был занесен в число отцов Единой Церкви.

Народные традиции и приметы

В старину говорили, что на Киприана журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника — Журавлиное вече.

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В этот день было принято начинать уборку клюквы. На Киприана первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день; говорили, что он знает дорогу к журавлиннику — месту, где родится самая большая клюква. Из ягод готовили разнообразные лакомства, в частности клюкву в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты и кисели, вкусное варенье.

Кроме того, на Киприана обычно выходили в поле убирать корнеплоды — дергать репу, морковь и свеклу, копать картошку.

Если журавли позже улетают в теплые края, то зима придет позже.

Если сеют озимые в непогоду, то в хлебе будет много мусора.

Много подпенек (вид грибов. — ред.) осенью — стоит ожидать суровую зиму.

В подойнике коров оседают капли молока — будет быстрый дождь.

Что запрещено делать 13 сентября

Нельзя занимать деньги

Нельзя отправляться в путешествие

Не стоит заключать сделок и делать крупные покупки

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