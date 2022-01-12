Церковный праздник 13 января: честь памяти преподобной Мелании

13 января православная церковь празднует великий праздник — честь памяти преподобной Мелании.
История праздника
13 января православная церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки. Она была монахиней, меценаткой и жила в Риме во времена заброса Римской империи. Свое имя получила в честь бабки - Мелании Старшей, поэтому иногда ее также называют Меланией Младшей.
Мелания родилась в знатной и достаточно состоятельной семье из рода Валериев Мессал. Интересна была традиция рода, согласно которой мужчины были язычниками, а женщины исповедовали христианскую веру. С самого детства Мелания отличалась особой любовью ко Христу, жаждала телесной непорочности и мечтала о своей жизни посвятить служению Богу. Однако родители, как богатые люди, видели в Мелании только наследницу рода.
397 года Меланию против воли девушки выдали замуж за богатого юношу Пиниана, который был ей совсем не мил. Благодаря удачному браку получила имения в Африке, Италии и Испании. Однако земные радости не привлекали Меланию, и она просила мужа жить в непорочности. Но Пиниан хотел наследников. Вскоре у них родилась дочь, которую родители крестили в христианской вере (продолжая традицию рода Мелании). Впоследствии женщина родила мальчика, но он умер в раннем возрасте. Видя, как страдает жена, Пиниан дал обет Богу жить в непорочности. Но это не помогло и умирает их дочь.
Сначала родители Мелании противились выбору молодой семьи жить в непорочности. Однако когда отец сильно заболел, то сказал ему идти по избранному пути и молиться за его здоровье.
Когда Мелании было 20 лет, а Пиниану 24 года, они покинули Рим и начали новую жизнь. С радостью посещали больных, обездоленных, помогали бедным, принимали у себя путешественников, давали средства на монастыри и храмы. Пиниан даже покупал земли монастырям в Месопотамии, Палестине, Египте, Сирии. Мелания же переписывала священные книги, раздавала их потом беднякам.
Мелания сшила себе власяницу и носила ее, не снимая. После своего путешествия в Египет и Иерусалим, где она познакомилась со старцами, ушла жить в одинокой келье на Елеонской горе. Лишь изредка встречалась Мелания с Пинианом. Впоследствии возле ее кельи построили монастырь, где жило 90 девиц. Стараниями Мелании здесь также построили часовню, где похоронили мощи пророка Божьего Захарии и Сорока святых, принявших мученическую смерть в Севастии.
Преподобная построила и мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Мелания принимала у себя всех, кто искал совета и благословения. Много чудес произошло благодаря ее молитвам. Когда она вернулась в монастырь, она почувствовала, что время ее смерти уже близко. Поэтому собрала всех сестер монастыря и объявила им об этом. В 439 году после причастия преподобная Мелания скончалась.
Народные традиции 13 января
В народе день памяти преподобной Мелании носит название "Маланки", а также 13 января семья собирается за праздничным столом на Щедрый вечер. Другие названия: "Васильева коляда", "вечер святого Василия". После ужина люди ходили друг к другу в гости, щедровали и желали счастья и здоровья на весь грядущий год. Верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться святому Василию.
Народные приметы 13 января
- 13 января оттепель, лето будет теплым.
- Все деревья обильно покрыты инеем, значит, можно ожидать урожай на зерновые.
- Высоко взойдет солнце 13 января, значит, весь год благодатным будет.
- Ночь ясная и тихая, год будет счастливым.
- 13 января падает мягкий снег – будет хороший урожай, а если тепло – ждите дождливое лето.
Что запрещено делать 13 января
- Избегайте ссор, а если вы раньше поссорились с кем-то, 13 января следует забыть все обиды и помириться.
- На Щедрый стол нужно готовить богатые блюда, а также кутью, которую называли Щедрой. А вот песни лучше не готовить.