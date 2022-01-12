Церковный праздник 13 января: честь памяти преподобной Мелании

13 января православная церковь празднует великий праздник — честь памяти преподобной Мелании.

История праздника

13 января православная церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки. Она была монахиней, меценаткой и жила в Риме во времена заброса Римской империи. Свое имя получила в честь бабки - Мелании Старшей, поэтому иногда ее также называют Меланией Младшей.

Мелания родилась в знатной и достаточно состоятельной семье из рода Валериев Мессал. Интересна была традиция рода, согласно которой мужчины были язычниками, а женщины исповедовали христианскую веру. С самого детства Мелания отличалась особой любовью ко Христу, жаждала телесной непорочности и мечтала о своей жизни посвятить служению Богу. Однако родители, как богатые люди, видели в Мелании только наследницу рода.

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397 года Меланию против воли девушки выдали замуж за богатого юношу Пиниана, который был ей совсем не мил. Благодаря удачному браку получила имения в Африке, Италии и Испании. Однако земные радости не привлекали Меланию, и она просила мужа жить в непорочности. Но Пиниан хотел наследников. Вскоре у них родилась дочь, которую родители крестили в христианской вере (продолжая традицию рода Мелании). Впоследствии женщина родила мальчика, но он умер в раннем возрасте. Видя, как страдает жена, Пиниан дал обет Богу жить в непорочности. Но это не помогло и умирает их дочь.

Сначала родители Мелании противились выбору молодой семьи жить в непорочности. Однако когда отец сильно заболел, то сказал ему идти по избранному пути и молиться за его здоровье.

Когда Мелании было 20 лет, а Пиниану 24 года, они покинули Рим и начали новую жизнь. С радостью посещали больных, обездоленных, помогали бедным, принимали у себя путешественников, давали средства на монастыри и храмы. Пиниан даже покупал земли монастырям в Месопотамии, Палестине, Египте, Сирии. Мелания же переписывала священные книги, раздавала их потом беднякам.

Мелания сшила себе власяницу и носила ее, не снимая. После своего путешествия в Египет и Иерусалим, где она познакомилась со старцами, ушла жить в одинокой келье на Елеонской горе. Лишь изредка встречалась Мелания с Пинианом. Впоследствии возле ее кельи построили монастырь, где жило 90 девиц. Стараниями Мелании здесь также построили часовню, где похоронили мощи пророка Божьего Захарии и Сорока святых, принявших мученическую смерть в Севастии.

Преподобная построила и мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Мелания принимала у себя всех, кто искал совета и благословения. Много чудес произошло благодаря ее молитвам. Когда она вернулась в монастырь, она почувствовала, что время ее смерти уже близко. Поэтому собрала всех сестер монастыря и объявила им об этом. В 439 году после причастия преподобная Мелания скончалась.

Народные традиции 13 января

В народе день памяти преподобной Мелании носит название "Маланки", а также 13 января семья собирается за праздничным столом на Щедрый вечер. Другие названия: "Васильева коляда", "вечер святого Василия". После ужина люди ходили друг к другу в гости, щедровали и желали счастья и здоровья на весь грядущий год. Верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться святому Василию.

13 января падает мягкий снег - будет хороший урожай / Pexels

Народные приметы 13 января

13 января оттепель, лето будет теплым.

Все деревья обильно покрыты инеем, значит, можно ожидать урожай на зерновые.

Высоко взойдет солнце 13 января, значит, весь год благодатным будет.

Ночь ясная и тихая, год будет счастливым.

13 января падает мягкий снег – будет хороший урожай, а если тепло – ждите дождливое лето.

Что запрещено делать 13 января