Церковный праздник 14 декабря: день памяти святого пророка Наума

День 14 декабря выдался теплым – зима будет теплой.

14 декабря православная церковь чтит память святого пророка Наума, жившего в Галилее в 7 веке до Рождества Христова.

История праздника

О его жизни не сохранилось никаких сведений, но известно о книге пророчеств, вышедшей из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.

Действие книги происходит в Ниневии – столице могущественного царя Ассирийского. Наум предсказывает грешным жителям города суровое, но справедливое наказание. И действительно, вскоре после появления книги пророчеств Ниневия рухнула под ударом врагов, была полностью разрушена и прекратила свое существование.

Народные традиции и приметы

В древности Пророка Наума считали покровителем наук и грамоты. В этот день было принято отдавать детей в учение приходским дьякам.

Существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и просили благословения на обучение. Считалось, что на уроках нельзя есть, иначе изученный заезж, книгу нельзя оставлять открытой – все, что учил, забудешь.

Святому Науму молились за мудрость, прося "наставить на ум", "вразумить".

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Что запрещено делать 14 декабря

Если подаете милостыню нуждающемуся, ему нельзя смотреть в глаза.

В этот день лучше не выходить из дома в темное время суток.

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