Церковный праздник 14 декабря: день памяти святого пророка Наума

День 14 декабря выдался теплым – зима будет теплой.
14 декабря православная церковь чтит память святого пророка Наума, жившего в Галилее в 7 веке до Рождества Христова.
История праздника
О его жизни не сохранилось никаких сведений, но известно о книге пророчеств, вышедшей из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.
Действие книги происходит в Ниневии – столице могущественного царя Ассирийского. Наум предсказывает грешным жителям города суровое, но справедливое наказание. И действительно, вскоре после появления книги пророчеств Ниневия рухнула под ударом врагов, была полностью разрушена и прекратила свое существование.
Народные традиции и приметы
В древности Пророка Наума считали покровителем наук и грамоты. В этот день было принято отдавать детей в учение приходским дьякам.
Существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и просили благословения на обучение. Считалось, что на уроках нельзя есть, иначе изученный заезж, книгу нельзя оставлять открытой – все, что учил, забудешь.
Святому Науму молились за мудрость, прося "наставить на ум", "вразумить".
- Северный ветер дует – вскоре наступят сильные морозы
- День выдался теплым – зима будет теплой
- Много снега – к наводнению весной
Что запрещено делать 14 декабря
- Если подаете милостыню нуждающемуся, ему нельзя смотреть в глаза.
- В этот день лучше не выходить из дома в темное время суток.
Читайте также:
- День ангела 14 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день
- Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать
- Церковные праздники в декабре 2021 года: православный календарь на месяц
- 2022 год: высокосный или нет и что нельзя делать