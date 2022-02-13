Церковный праздник 14 февраля: день памяти святого мученика Трифона

14 февраля в православном календаре – день памяти святого мученика Трифона.

Какой 14 февраля церковный праздник

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Святой мученик Трифон родился в бедной христианской семье в селе Капсиди (Малая Азия). С самого детства отличался даром чудотворения, мог исцелять болезни и изгонять бесов силой молитвы. Существует легенда, что однажды он даже спас свою деревню от голода, когда на урожай напали насекомые. Во время правления императора Декия, преследовавшего христиан, Трифон был арестован.

Он находился в никомедейской тюрьме и мужественно переносил все издевательства (ему забивали в ступни гвозди, обжигали и бичевали). Однажды во время пыток явился ему ангел Божий и положил на голову Трифону красивую корону. На следующий день святого избили очень жестоко. А в конце отрубили голову. Случилось это в 250 году. Христиане думали похоронить тело мученика в Никее, но во сне им пришел сам Трифон и попросил отвезти его на родину.

Народные традиции на 14 февраля

Мощи мученика перенесли в Иерусалим, а затем в Рим. В настоящее время их часть хранится в кафедральном соборе в черногорском городе Котор.

Наши предки называли святого Трифона "Заклинателем мышей" и верили, что в этот день знающие люди могут заклинать мышиные норки и выгонять грызунов, чтобы те не портили зерновые. В Македонии, Болгарии и Сербии святого называют "Зарезаном". Здесь считают, что он является покровителем виноделов. Есть легенда: когда Трифон обрезал лозу, то порезал себе нос.

14 февраля молятся святому мученику Трифону, чтобы получить благополучную охоту, защитить урожай от вредителей и насекомых. Также ребята просят у него хороших невест, семейного благополучия, любви, взаимопонимания. Наши предки верили, что искренняя молитва святому Трифону поможет вылечить от храпа и болезней глаз, а также выгонять лукавого.

Какая погода на святого Трифона, таков будет весь следующий месяц / Pexels

Народные приметы 14 февраля

Какая погода на святого Трифона, таков будет весь следующий месяц.

Если 14 февраля ясно и солнечно, значит, весна будет красивая и придет рано.

На небе ночью много звезд до поздней весны.

Что запрещено делать 14 февраля