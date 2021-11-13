Церковный праздник 14 ноября: день памяти святых бессребренников Космы и Дамиана

Если съесть куриное мясо в этот день, то куры будут хорошо водиться.

14 ноября православная церковь отмечает память двух братьев, святых бессеребренников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 – начале 4 веков.

История праздника

Мальчики рано потеряли отца, и их воспитанием занималась мать святая Феодотия. Повзрослев, юноши научились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, потому их и прозвали бессеребренниками.

Народные традиции и приметы

"Кузьминки – осенние поминки", — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как телохранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел — главным образом кузнечного искусства и женского рукоделия. На Кузьминки женщины садились за прядение шерсти, чтобы потом связать с нее зимние вещи или наткать теплые ткани.

В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар бояриням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких "челобитных кур" было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А несущие яйца считали лечебными.

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Снег пошел 14 ноября – весной наводнение будет.

Письмо на дереве остается – в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода.

Если мороз слаб, то зима наступит нескоро.

Дорога грязная – примета, что морозы не попадут до середины зимы.

День теплый – зима не придет к началу декабря и в целом будет достаточно теплой.

Если съесть куриное мясо в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Если самый молодой человек в семье съест куриное сердце, то будет здоров на протяжении всего года.

Что запрещено делать 14 ноября

Нельзя выливать на улицу оставшуюся после купания младенца воду – он будет страдать от бессонницы.

Подавая милостыню в этот день, не смотрите в глаза нищему, иначе будет беда.

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