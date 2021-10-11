Церковный праздник 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. История и традиции

Христиане всего мира ежегодно 14 октября отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

14 октября православный мир будет праздновать Покров Пресвятой Богородицы. И хотя Покров не является двунадесятым праздником, украинцы настолько уважают его, что объединили с Днем защитника Отечества и установили общегосударственный выходной.

Покрова символизирует "тайную духовную защиту" Пресвятой Богородицы, спасает тех, кто искренне просит ее помощи.

История праздника Покрова Богородицы

В 860 году наши предки — русины Аскольд и Дир — решили ограбить православную Византию. Когда греки поняли, что им не одолеть захватчиков, они собрались во Влахернском храме на окраине Константинополя, где хранилась великая святыня — риза Пресвятой Богородицы, и начали молиться.

Во время молитвы местный святой — Андрей Юродивый и его ученик Епифаний — увидели, как из алтаря появляется образ Пресвятой Богородицы в свете небесного света. Окружена ангелами и святыми, она сняла с головы омофор и покрыла им народ, стоявший на коленях в молитве. Крестным ходом верующие обошли город три раза (по давним традициям), а затем погрузили ризу в море. В это же мгновение на море начался такой шторм, что корабли Аскольда и Дира вынуждены были отступить и вернулись домой едва живыми.

Это чрезвычайное поражение очень напугало русин. Аскольд и Дир отправили посланника в Византию с просьбой — научить их этой странной веры. В ответ греки направили в Русь (в Херсонес) равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые не только научили, но и окрестили около 200 русских семей! Через 122 года, во времена уже князя Владимира, в 988 году Киевская Русь стала христианской.

Символ Покрова

С Х века Покров — символ победы над врагом, тайная защита Богородицы молящихся и тех, кто нуждается в помощи.

Почти за каждую победу народ устанавливал храм Покрова Пресвятой Богородицы, именно поэтому к революции 1918 года каждый крупный город имел несколько десятков храмов Покрова Богородицы.

Образ Покрова

Образ Покрова связан с ризой и мафорией Богородицы, которые до сих пор находятся во Влахернском храме Стамбула (Турция). Но на наших землях более известное название "омофор Богородицы" — это большое полотенце, которое на иконах Богородица держит в руках перед собой. Чаще всего омофор белого цвета, как символ чистоты и сияния.

Казацкий Покров

Покрова очень уважали запорожские казаки. В центре Сечи стояла церковь в честь Покрова. Казаки называли себя рыцарями Божьей Матери, и на Покров выбирали нового атамана — в знак того, что он будет руководить ими под Покровом Самой Богородицы.

Кстати, казаки построили более 10 храмов в честь Богородицы в окружающих ячейках. Существует даже Икона Казацкой Покровы. Она отличается от канонических тем, что на ней омофор Богородицы покрывает казаков, гетманов и духовенство.

Традиции и приметы

С древних времен Покров — поворот к зиме. В народе говорили: "Покрова покрывает или листьями, или снегом".

А еще в древности на Покров приходилось много венчаний и помолвки. Брак, освященный на Покров, считался счастливым и благословенным.

Что надо делать в этот день

Желательно утром прийти в храм, помолиться, исповедаться и причаститься. Причастия на Покров — особое благословение Самой Богородицы!

Нельзя использовать ненормативную лексику и ссориться.

Лучше не выполнять сложную работу и не начинать новое дело.

Этот день желательно провести в мире и согласии в окружении близких по духу людей.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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