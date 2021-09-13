Церковный праздник 14 сентября: день памяти Симеона Столпника, в народе — Семенов день

С этого дня начинается "новое бабье лето".

14 сентября православная церковь чтит память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского, и его матери Марфы. В народе этот день называли Семин день.

История праздника

Симеон Столпник родился в середине 4 века в Сирии, в семье бедных родителей. Однажды, придя в храм, юноша услышал прекрасное пение и с тех пор обратился к христианству. Симеон начал усердно молиться Богу и просил указать ему, как жить дальше. В конце концов, он решил стать монахом, покинул родительский дом и поселился в ближайшей обители, а позже уединился в пустыне. Там он основал новый вид подвижничества — столпничества.

Построив столб в несколько метров высоты, он поселился прямо на нем и, тем самым, лишил себя возможности отдыхать и даже спать. Днем и ночью он стоял на столбе и молился Богу. К этому добавлялось строжайшее воздержание в пище и другие лишения. Симеон Столпник дожил до ста лет и умер во время молитвы.

Народные традиции и приметы

День Семена в старину называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили о всей осени: если было ясно, то и вся осень должна быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

С бабьим летом начинались и бабьи работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен и стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения замечали, как ложатся нитки: если прямо, то человек попадется хороший, если неровно, то будет человек негодный.

С этого дня ткачи начинали ткать ковры. Брались за работу и другие сельские мастера: столяры, ободники, кузнецы. Вечером в этот день мастера собирались в кабак и "засиживали вечер" с водкой. Такие "засиженные" проходили целую неделю от Семена до Второй Пречистой.

Семенов день — это день отлета ласточек. Святой Семен считается покровителем птиц, именно ему они отчитываются о своих добрых или злых поступках. Ласточки в народном воображении — это посланники неба и предвестники весны; кто разрушит гнездо ласточки, у того на лице оспа будет.

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Южный ветер дует — к теплой и сырой зиме.

Дождливая погода — к сырой осени.

День на Семена был с болотом — осень будет дождливая; ясным — осень будет с хорошей погодой.

Что запрещено делать 14 сентября

Нельзя путешествовать

Нельзя выбрасывать остатки со стола

Запрещалось в этот день подметать пол

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