Церковный праздник 15 августа: перенесение мощей святого Стефана

Считалось, какая погода будет в этот день, таким выдастся и первый месяц осени.

15 августа православная церковь почитает память святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры.

История праздника

По преданию, святой Стефан вместе с шестью единоверцами был избран апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости во время "ежедневного служения". Однако деятельность Стефана ограничивалась возложенным на него служением: он подобно апостолам проповедовал в Иерусалиме слово Божие. Однажды представители синагоги вступили с ним в спор по поводу одной из речей (в ней проповедник заявил о том, что "Всевышний не в рукотворных храмах живет", и эти слова были расценены как богохульство) и вызвали его на суд.

Неизвестно, чем закончился спор: был ли Стефану вынесен смертный приговор или его побила камнями разъяренная толпа. В любом случае, понятно, что святой погиб мученической смертью. Во время экзекуции Стефан просил Иисуса принять его дух, а также молился о своих убийцах.

В 415 году мощи святого были найдены и торжественно перенесены в Иерусалим архиепископом Иоанном. С тех пор от мощей начали происходить исцеления. Чуть позже мощи святого первомученика Стефана были перевезены из Иерусалима в Константинополь и положены в церкви в честь святого диакона Лаврентия, а после создания храма в честь первомученика Стефана перенесены туда.

Народные традиции и приметы

На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день дня было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в дом и вешали в красном углу; когда в доме кто-то заболел, хозяйка отрывала от венка пучок "мощных трав" и заваривала их, чтобы отогнать болезни. Сила венка сохранялась до следующей весны — до Илларионова дня.

На Степана особенно обхаживали лошадей, поили их "из серебра". Для этого бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животное из шапки, куда тоже клали деньги. После монету доставали из шапки и тайно от всех хоронили в конюшне под яслями — до следующего года. Считалось, что от этого лошади становятся покладистыми и перестают бояться нечистой силы. А монета, которую использовали в обряде, часто переходила от отца к сыну.

Также следили за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каким будет этот день, таким будет и первый месяц осени.

Что запрещено делать 15 августа

Нельзя начинать дела, связанные со здоровьем, будь то лечение или обследование.

Нельзя ругаться, ссориться и грустить.

Не стоит заниматься важными делами и даже просто строить планы.

Читайте также: День ангела 14 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку