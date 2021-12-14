Церковный праздник 15 декабря: день памяти святого Аввакума

Сильный снег в этот день обещал обильный урожай трав летом.

15 декабря православная церковь чтит память пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков.

История праздника

Достоверных сведений о жизни святого не сохранилось, однако существуют предания, позволяющие составить определенное представление о биографии пророка. В них говорится, что Аввакум предугадал разрушение Иерусалимского храма, Вавилонский плен и возвращение пленных на родину. Во время войны с вавилонянами пророк пошел в Аравию, где с ним произошло такое чудо. Когда он нес обед жнецам, ему встретился Ангел Господень и мгновенно перенес его силой своего духа в Вавилон, где в это время томился в темнице пророк Даниил. Да, пищей, предназначавшейся для жнецов, утолил голод гонимый пророк. После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся к своему отечеству и умер в глубокой старости.

Известна книга пророчеств Аввакума, состоящая из трех частей. Первый Пророк обозначает богословскую проблему: как Творец, правящий миром и историей, может допускать притеснение праведников? В ответ на жалобу пророка Господь, согласно книге, дает ему ответ: все насилие и высокомерие будет уничтожено, а верующий Богу получит спасение. Во второй части этот ответ конкретизируется в виде пяти проклятий халдеев за их жестокость, беззаконие и идолопоклонство. Третья часть является молитвой и говорит о пришествии Судьи мира.

Народные традиции и приметы

В древности на пророка Аввакума было принято молиться за крепкий сон, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую ночью детей) и читать заговоры против бессонницы.

На Аввакуме наблюдали за приметами погоды. Да, сильный снег в этот день обещал богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

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Что запрещено делать 15 декабря

Сегодня не стоит распространять негативные мнения, ведь это повлечет за собой ряд плохих событий.

Нельзя вспоминать прошлое, плакать и унывать.

Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все одолженные средства.

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