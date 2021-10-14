Церковный праздник 15 октября: день памяти святых мучеников Киприана и Иустины

В этот день холодный ветер и ливни предвещали суровую зиму.

15 октября православная церковь отмечает память трех мучеников, погибших за веру в начале 4 века: Киприана, Иустины и Феоктиста.

История праздника

Киприан жил в Антиохии и с детства учился языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящен в жрецы. Говорили, что он нашел большую силу и видел самого князя тьмы. В том же городе жила девушка Иустина, которая не только сама приняла христианство, но и обратила в свою веру родителей. Юноша Аглаид, пытаясь соблазнить Иустину, обратился за помощью к Киприану, но, несмотря на чары жреца, девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана и самого поверить в Христа. С покаянием он пришел в церковь и принял крещение.

В дальнейшем Киприан страстно проповедовал христианство и обратил в христианство столько язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены — просто стало некому приносить жертвы идолам. Иустина же пошла в монастырь и стала там игуменьей. Во время гонений на христиан оба они были схвачены, язычники подвергли их мучениям и, в конце концов, казнили. Видя страдания христиан, воин Феоктист, который стоял в обороне, тоже объявил себя христианином и был казнен вместе с Киприаном и Иустиной.

Народные традиции и приметы

Эта дата в старину считалась днем ​​очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем мужчины молились Киприану (Киприану), а женщине — Иустине.

Девушки на Киприана собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни.

Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.

Холодный ветер и ливень — к суровой зиме.

Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.

Снег выпал — через сорок дней наступит настоящая зима.

Восточный или северный ветер — к холодной зиме.

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Что запрещено делать 15 октября

В этот период обычно начинается сильный листопад. Крестьяне с 15 октября до 20 ноября сеяли на зиму свеклу, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель. Поэтому не стоит бездельничать — нужно работать.

Девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой. За работой пели протяжные песни.

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