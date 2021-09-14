Церковный праздник 15 сентября: день памяти мученика Маманта, в народе — Мамонтий Овчинник

В этот день нельзя бездельничать и жаловаться.

15 сентября православная церковь чтит память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины.

История праздника

Мать и отец Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их посадили в тюрьму, где они оба и умерли. Перед смертью Руфина разрешилась от бремени сыном, которого она перепоручила Богу. Мальчика взяла на воспитание богатая вдова — христианка Амия. Она похоронила тела его родителей. Амия вырастила Маманта добрым христианином и образованным человеком. Обладая даром красноречия, юноша обратил в свою веру многих сверстников.

О проповедях Мамонта донесли правителю Демокриту, который отослал юношу к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался соблазнить молодого христианина с пути истинного. Когда это не помогло, император подверг Маманта жестоким пыткам и хотел утопить в море, но юношу спас ангел, забрав его на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая христианам в болезнях и скорбях.

Народные традиции и приметы

На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скот со двора, в противном случае ему угрожали болезни и другие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока — тот же сыр.

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С Мамонтия начинались гуляния ребят. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и не нагружали трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Ребята наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.

В народе замечали: до Мамонтия черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Если во время вечернего доения у коровы стало твердое вымя — на следующий день будет похолодание.

Мыши роют норы с входом на юг — зима будет суровой.

На поверхность реки вытекают белые караси — к дождю.

Сентябрьский дождь, начавшийся утром, не будет длиться долго.

Что запрещено делать 15 сентября

Отказывать в помощи

Бездельничать

Ныть и жаловаться

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