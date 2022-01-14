Церковный праздник 15 января: день памяти святого Сильвестра

15 января в православном календаре – день памяти святого Сильвестра.

Какой сегодня церковный праздник

15 января православная церковь чтит память святого Сильвестра. Папа Римский Сильвестр родился в христианской семье. С детства воспитывался в любви к Господу. В детстве остался без отца, потому его опекой занималась исключительно мать. Учителем Сильвестра был священник Квириний, давший своему ученику прекрасное образование и воспитавший истинного христианина.

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В то время в Риме продолжались гонения за христианами, но святой Сильвестр не побоялся прийти к своему исповеднику (епископу Тимофею) и обратиться к верующим с проповедью. Интересно, что епископ Тимофей больше года укрывался в доме Сильвестра, пока его не нашли воины правителя. К сожалению, Тимофея убили, а его изуродованное тело Сильвестр тайно похоронил по всем христианским обычаям. Когда об этом узнал мэр Тарквиний, он приказал схватить его и бросить в тюрьму.

Долгое время Тарквиний издевался над Сильвестром, пытаясь сделать так, чтобы он отрекся от своей веры. Однако святой оставался непоколебимым даже перед лицом страшных мучений и смерти. Когда Тарквиний умер, гонения за христианами закончились, и Сильвестра выпустили из тюрьмы.

Когда Сильвестру было 30 лет, он рукоположился на диакона, а затем стал пресвитером. После смерти папы Мельхиада его избрали епископом Римским. Сильвестр всегда ревностно следил за чистотой жизни своей паствы, смотрел, чтобы священники правильно выполняли все обязанности.

Славился святой Сильвестр и как знаток Священного Писания. Более 20 лет он руководил Римской Церковью. Все христиане относились к нему с большим уважением и любовью. Умер мирно в старости 335 года.

Народные традиции 15 января

В Украине 15 января часто называли "Сильвестров день" или "Куриный день", а все потому, что святой Сильвестр считается защитником домашней птицы. Наши предки в этот день пытались почистить курятники и обкурить их ладаном. Говорили, что так можно оградить кур от болезней в будущем. Ранним утром бабушки обязательно омывали освященной водой дверь, чтобы защитить дом от злых сил. Для детей пекли и раздавали печенье в виде курочек. А также делали петушков-свистунков из глины. Такие игрушки были очень популярны среди мальчиков.

15 января возле дома летает сорока, будет метель / pixabay.com

Народные приметы 15 января

Какая сегодня погода, такой она будет и в августе.

Если стоит сильный мороз, следует на днях ждать оттепели.

Возле домов летает сорока, будет метель.

Утром слышно пение петухов, ждите тепла.

Что нельзя делать 15 января