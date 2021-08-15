Церковный праздник 16 августа: день памяти преподобного Антония Римлянина

Какая погода 16 августа — такая будет и в октябре.

16 августа православная церковь чтит память преподобного Антония Римлянина. В этот день нельзя ссориться, убирать в доме, выносить мусор.

История праздника

Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году у православных родителей. Рано осиротев, он раздал большую часть своего наследия нищим, остальное — выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг в одном из пустынных скитов, где прожил 20 лет. Гонения со стороны латинян на православных принудило братию разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве.

Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 года сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода на берегу реки Волхова при селе Волховском. Событие это засвидетельствовано в новгородских летописях. На этом месте преподобный, с благословения святителя Никиты Затворника, основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На второй год рыбаки выловили бочку с наследством преподобного Антония, пущенную в море много лет назад. Указав, что было в бочке, преподобный забрал ее и купил для обители земли. Преподобный Антоний управлял обителью 16 лет, а накануне смерти назначил своим преемником инока Андрея.

Народные традиции и приметы

Этот день в старину называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Обычно малина ассоциировалась с чем-то приятным и желанным. Так, о красивой жизни говорили: "Не жизнь, а малина!". Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с ней пироги, делали варенье и компоты.

Еще одно название праздника — Лещина. К этому времени созревали орехи.

Сильный ветер на Антона — к холодной зиме.

Какая погода 16 августа — такая будет в октябре.

Сильный и холодный ветер — к морозной зиме, теплый — к мягкой и снежной.

Домашняя птица начала линять — к холодам.

Что запрещено делать 16 августа

На Антона не рекомендовалось устраивать уборку — ни выметать пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберешь в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.

Нельзя выяснять отношения. Если дело закончится ссорой, помириться не удастся еще долго.

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