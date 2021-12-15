Церковный праздник 16 декабря: день памяти преподобного Иоанна Безмолвника

Этот день лучше проводить в тишине и молча.
16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Безмолвника.
История праздника
По преданию, он еще юношей стал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть своего наследия бедным, остальные пожертвовал на строительство храмов и ушел в монастырь, где прожил 10 лет, пока его не назначили епископом колонийской церкви.
Однако вскоре Иоанн, подавленный вмешательством правительства в духовные дела, покинул свой пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а затем, желая полного уединения, покинул обитель и поселился в пустыне. В течение девяти лет он прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва все же уговорил Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.
Народные традиции и приметы
На Руси на Ивана было принято меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней надобности в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, весь год красноречив будет.
Утром желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна, помолиться, осмыслить свои поступки и помыслы. Люди верили, что молчание не только избавит от проблем, но и привлечет к человеку удачу.
- Снегири поют 16 декабря – на оттепели.
- Звезды особенно яркие на Иоанна – на вьюгу.
- Мало снега – следующий год будет неурожайным.
Что запрещено делать 16 декабря
- Нельзя много говорить и писать. Наши предки верили, что молчание может привлечь удачу.
- Не следует лениться и всячески избегать работы.
- Нежелательно думать только о материальных благах.
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