Церковный праздник 16 декабря: день памяти преподобного Иоанна Безмолвника

Этот день лучше проводить в тишине и молча.

16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Безмолвника.

История праздника

По преданию, он еще юношей стал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть своего наследия бедным, остальные пожертвовал на строительство храмов и ушел в монастырь, где прожил 10 лет, пока его не назначили епископом колонийской церкви.

Однако вскоре Иоанн, подавленный вмешательством правительства в духовные дела, покинул свой пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а затем, желая полного уединения, покинул обитель и поселился в пустыне. В течение девяти лет он прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва все же уговорил Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.

Народные традиции и приметы

На Руси на Ивана было принято меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней надобности в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, весь год красноречив будет.

Утром желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна, помолиться, осмыслить свои поступки и помыслы. Люди верили, что молчание не только избавит от проблем, но и привлечет к человеку удачу.

Снегири поют 16 декабря – на оттепели.

Звезды особенно яркие на Иоанна – на вьюгу.

Мало снега – следующий год будет неурожайным.

Что запрещено делать 16 декабря

Нельзя много говорить и писать. Наши предки верили, что молчание может привлечь удачу.

Не следует лениться и всячески избегать работы.

Нежелательно думать только о материальных благах.

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