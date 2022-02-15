Церковный праздник 16 февраля: день памяти святых Симеона и Анны

16 февраля в православном календаре – день памяти святых Симеона и Анны.

Какой 16 февраля церковный праздник

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К святому Симеону и Анне обращаются с молитвой о благополучии, счастливой судьбе и здоровье новорожденных. Именно они на 40-й день после рождения Иисуса Христа взяли его в Храм и признали в нем Мессию. Два праведных старца сказали, что Иисус станет не только откровением, но и светом для каждого христианина.

Церковь считает святого Симеона и Анну последними пророками Ветхого Завета. А еще говорят, что именно они являются олицетворением всего израильского народа, который ждал Сына Божия и свое спасение. Анна и Симеон также символизируют тот факт, что даже в преклонном возрасте можно получить свет от Господа.

Молитва к святому Симеону Богоприемцу

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо увидели очи мои спасение Твое, что Ты уготовал пред лицем всех людей: свет на просвещение народов, и славу людей твоих, Израиля.

О, великий угодник, Божий Богоприемник Симеон! Стоя перед Престолом Великого Царя и Бога нашего Иисуса Христа, великую смелость имеешь к Нему, потому что Он ради нашего спасения на твоих руках лежать изволил. Ибо к тебе, как к сильному заступнику и молитвеннику за нас, прибегаем мы, грешные и недостойные. Моли благость Его, чтобы Он отвратил от нас гнев Свой, которого мы заслужили делами своими, и, взглянув на бесчисленные грехи наши, направил нас на путь покаяния и утвердил нас в исполнении заповедей Своих. Сохрани молитвами твоими в мире жизнь нашу, и во всем благом благого успеха умоляй, даря нам все, что для жизни и благочестия нам необходимо. Как некогда Великий Новгород явлением чудотворной твоей иконы от смертной гибели избавил ты, так ныне нас и все города и села Украины нашей от всякой напасти, бед и смерти неожиданной твоими молитвами избавь, и от всех врагов видимых и невидимых покровом твоим. Чтобы мы тихую и мирную жизнь прожили во всяком благочестии и чистоте. И чтобы так от временной жизни отойдя, мы достигли вечного покоя, в котором сподобились Небесного Царства Христа Бога нашего, Которому принадлежит всякая слава с Отцом и Пресвятым Его Духом ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Народные традиции на 16 февраля

В народе святых Симеона и Анну называли "Хранителями младенцев". 16 февраля наши предки часто звали "починкой". Рано утром нужно было помолиться, а потом всей семьей идти в сарай и заниматься починкой доспехов, которые потребуются весной.

16 февраля выпало много снега, значит, лето будет дождливым / Pexels

Народные приметы 16 февраля

Считалось, что с 16 февраля по 24 февраля наступают самые строгие морозы.

Трещит лес до затяжных морозов, а если шумит, можно ждать оттепели.

16 февраля выпало много снега, значит, лето будет дождливым.

Воробьи в этот день громко поют до раннего прихода весны.

Что запрещено делать 16 февраля