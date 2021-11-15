Церковный праздник 16 ноября: день памяти святой княжны Анны Всеволодовны

16 ноября перед выходом из дома нужно прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.

16 ноября православная церковь отмечает память святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха.

История праздника

По преданию, Анна была обручена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Богу. Около 1086 года Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь. Его первой настоятельницей стала Анна. Настоятельница приложила много сил к благоустройству обители, открыла в монастыре первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению, а также ремеслам. Анна Всеволодовна участвовала в делах государства. К примеру, после смерти митрополита Иоанна она отправилась в Византию, откуда вернулась с новым митрополитом.

Народные традиции и приметы

В старину в этот день внимательно наблюдали за погодой, учитывая приметы. "Анна без снега — не жди хлеба", — говорили в народе, предвидя будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: "Анна холодная — осень голодная". Если в этот день жарко, то зима будет очень холодной. Приближение сильного холода предвещали низко плывущие облака.

Вечером 16 ноября ударил мороз – зима будет достаточно теплая и без существенных перепадов температур.

Мыши начали рыть норы – будет стужа.

Крот роет нору на северной стороне – будет оттепель на западной – сырая погода, на южной – холода, на восточной – всю зиму будет тепло и сухо.

Горят в печи ярко и с треском дрова, будет мороз, а если они плохо разгораются – быть теплым.

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Что запрещено делать 16 ноября

Нельзя ссориться.

Не стоит выходить из дома без особой нужды и желательно избегать людных мест.

Нельзя отказывать человеку, если он постучал вам домой, но затем перекрестите порог и входную дверь.

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