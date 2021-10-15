Церковный праздник 16 октября: день памяти святого Дионисия Ареопагита

В народе верили, что 16 октября на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые слоняются миром и поражают людей.

16 октября православная церковь отмечает память святого Дионисия Ареопагита, который жил в Афинах в 1 веке.

История праздника

Согласно преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. В 95 году папа Климент отправил святителя в Галлию проповедовать христианство. Через год Дионисий погиб от рук язычников. Святому приписывают несколько произведений, которые стали известны в 5 веке под названием "Ареопагитики". Считается, что они оказали большое влияние на развитие христианской философии.

Народные традиции и приметы

В народе верили, что 16 октября на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые слоняются миром и поражают людей. Впрочем, есть рациональное объяснение, согласно которому нестабильная погода часто приводила к простудным заболеваниям. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора — ее всегда старались носить с собой. В доме же также обычно пытались на всякий случай держать осиновое полено. Если 16 октября болела голова, то на полено ложились и отдыхали некоторое время. Использовали лук, чеснок, редьку и соль, которые, считалось, отпугивают нечисть. Крестьяне 16 октября опасались сглаза и читали большое количество заговоров от нечистой силы, осенней лихорадки.

Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место — ждите непогоды.

Если мыши роют норы на южную сторону — зима будет холодной.

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Что запрещено делать 16 октября

В этот день советуют беречься от сглаза, опасаться шабаша нечистой силы.

С этого дня ходят по земле осенние лихорадки, шатаются по белу свету, мучаются сами и людей мучают. Стоит беречься от болезни.

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