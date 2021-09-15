Церковный праздник 16 сентября: день памяти мученицы Домны Никомидийской

В древности теплый день 16 сентября предвещал затяжную зиму.

16 сентября православная церковь чтит память святой Домны Никомидийской, которая жила во время в царствование императора Максимилиана. В народе этот день называли Домна Доброродная.

История праздника

Домна была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.

Народные традиции и приметы

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всякий хлам — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали или на колья вокруг огорода, или под крышу хлева, или на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скот, и урожай, и хозяев. Говорили, что если нехороший человек посмотрит на лапти, удивится их бесчисленному количеству и начнет считать, то уже ничего не сможет сглазить.

В этот день также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было спешить и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холод.

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Теплый день — к затяжной зиме.

День выдался туманным — полевые работы пройдут легко и спокойно.

После обеда пошел дождь — непогода затянется надолго.

Муравьи строят большие муравейники — к затяжной зиме.

Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.

Что запрещено делать 16 сентября

Нельзя смотреть на себя в зеркало, или делать это как можно реже

В этот день нельзя затевать уборку в доме

Нельзя подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье

Также запрещается отказывать беспризорным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи

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