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Церковный праздник 16 сентября: день памяти мученицы Домны Никомидийской

Церковный праздник 16 сентября: день памяти мученицы Домны Никомидийской

В древности теплый день 16 сентября предвещал затяжную зиму.

16 сентября православная церковь чтит память святой Домны Никомидийской, которая жила во время в царствование императора Максимилиана. В народе этот день называли Домна Доброродная.

История праздника

Домна была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.

Народные традиции и приметы

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всякий хлам — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали или на колья вокруг огорода, или под крышу хлева, или на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скот, и урожай, и хозяев. Говорили, что если нехороший человек посмотрит на лапти, удивится их бесчисленному количеству и начнет считать, то уже ничего не сможет сглазить.

В этот день также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было спешить и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холод.

© Pexels
Pexels
  • Теплый день — к затяжной зиме.
  • День выдался туманным — полевые работы пройдут легко и спокойно.
  • После обеда пошел дождь — непогода затянется надолго.
  • Муравьи строят большие муравейники — к затяжной зиме.
  • Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.

Что запрещено делать 16 сентября

  • Нельзя смотреть на себя в зеркало, или делать это как можно реже
  • В этот день нельзя затевать уборку в доме
  • Нельзя подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье
  • Также запрещается отказывать беспризорным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи

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