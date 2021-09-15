Церковный праздник 16 сентября: день памяти мученицы Домны Никомидийской

В древности теплый день 16 сентября предвещал затяжную зиму.
16 сентября православная церковь чтит память святой Домны Никомидийской, которая жила во время в царствование императора Максимилиана. В народе этот день называли Домна Доброродная.
История праздника
Домна была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.
Народные традиции и приметы
На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всякий хлам — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали или на колья вокруг огорода, или под крышу хлева, или на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скот, и урожай, и хозяев. Говорили, что если нехороший человек посмотрит на лапти, удивится их бесчисленному количеству и начнет считать, то уже ничего не сможет сглазить.
В этот день также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было спешить и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холод.
- Теплый день — к затяжной зиме.
- День выдался туманным — полевые работы пройдут легко и спокойно.
- После обеда пошел дождь — непогода затянется надолго.
- Муравьи строят большие муравейники — к затяжной зиме.
- Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.
Что запрещено делать 16 сентября
- Нельзя смотреть на себя в зеркало, или делать это как можно реже
- В этот день нельзя затевать уборку в доме
- Нельзя подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье
- Также запрещается отказывать беспризорным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи
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