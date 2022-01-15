Церковный праздник 16 января: день памяти святого мученика Гордия

16 января в православном календаре – день памяти святого мученика Гордия.

Какой сегодня церковный праздник

16 января православная церковь чтит память святого мученика Гордия. Родился в каппадокийском городе Кесарии (ныне современная Турция) в III веке. Был сотником (начальником) римского войска.

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В определенное время своей жизни Гордий так уверовал в христианство, что даже сложил с себя должность, приносившую ему немалые деньги и уважение среди власть имущих, и пошел жить отшельником в пустыню. В то время император Ликиний начал гонения за христианами, Гордей вернулся из пустыни. Как раз в тот момент в городе язычники заканчивали ритуалы в честь бога войны, Марса. Гордий начал проповедовать и во весь голос заявил, что не будет поклоняться идолам, потому что верит в Бога.

Градоначальник схватил Гордия и приказал мучить его, пока он не признает язычество. Даже самые жестокие страдания принял мученик спокойно, лишь все время повторяя: "Господь мне помощник, и не убоюсь я ничего, что причинит мне человек!". Увидев, что Гордий непреклонен, градоначальник решил сменить гнев на милость. Он пообещал ему высокие должности и разнообразные награды, если он отвернется от Христа. Однако мученик на это отвечал: «Ты не можешь дать мне ничего лучше и дороже Царства Небесного».

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Тогда святого мученика Гордия казнили. Даже на месте его казни многие советовали отказаться от христианства и сохранить жизнь. Говорили, что он может остаться христианином в душе, а отречься только на словах. На что он сказал перед смертью: «А что сказал Господь в Евангелии? Кто отречется от Меня перед людьми, отречусь от того и Я перед Отцом Моим на небесах».

Народные традиции 16 января

В Украине 16 января называют Гордиев день в честь святого мученика Гордия. В этот день люди молились для защиты домашнего скота, так как верили, что по улицам ходят злые духи, которые могут зайти в хлев и убить корову или овцу. Также на Гордиев день существовала традиция печь ватрушку с сыром.

16 января на деревьях "трещат" ветки, до сильных морозов / Pexels

Народные приметы 16 января

Какая сегодня погода, такую ​​следует ожидать в марте.

Если на небе светятся яркие звезды, то завтра будет ясная погода.

На деревьях "трещат" ветки, следует ожидать сильных морозов.

Что нельзя делать 16 января