Церковный праздник 17 февраля: день памяти Николая Студита

17 февраля в православном календаре – день памяти Николая Студита.

Какой 17 февраля церковный праздник

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17 февраля христиане чтят память преподобного Николая, игумена Студийского. Жил он в IX веке. С детства находился у родного дяди в Константинополе, а затем монахом Студийского монастыря. Когда он окончил монастырское училище, сразу принял постриг, а уже через несколько лет получил и духовный сан.

В период с 813 по 820 годы (когда были жестокие гонения за христианами) Николай Студит часто попадал под арест. Над ним издевались, его избивали и пытали за веру. Когда к власти пришла мать будущего царя Феодора, преподобный был выпущен из тюрьмы. Сразу он возвращается в Студийский монастырь и становится настоятелем.

К сожалению в 856 году к власти приходит Варда, вновь начинающий гонения за христианами. Целых семь лет Николай скитается, чтобы не попасть в тюрьму. Однако его снова арестовывают. Отпускают на свободу только в 866 году, когда власть меняется. Николай возвращается к своему посту в монастыре.

За самоотверженность и открытое исповедание веры Господь наделил преподобного умением исцелять болезни. Умер в 868 году, но его мощи продолжали творить чудеса и исцелять немощных.

Народные традиции на 17 февраля

В народе день памяти Миколы Студийского (17 февраля) получил название "Николая Студита". Это объясняется тем, что в этот день часто стоят очень сильные морозы. Существовали даже поговорки: "Студеный день - опять шубу надень" или "На Студеного Николая снега навалит гору". А еще на Киевской Руси существовало еще одно название "Волчий сват". 17 февраля в лесу начинаются так называемые "звериные свадьбы", а потому не стоит выходить на охоту.

17 февраля обязательно молились преподобному Николаю, чтобы тот исцелил от разных болезней.

17 февраля на землю опустился густой туман, ждите оттепели и сильного снегопада в ближайшие дни / Pexels

Народные приметы 17 февраля

Если 17 февраля ветви ели книзу наклонились, ждите вьюги.

Лиственный лес почернел, будет ветрено.

17 февраля на землю опустился густой туман, ждите оттепели и сильного снегопада в ближайшие дни.

В ночь на 17 февраля луна красная, значит днем ​​будет сильный и порывистый ветер.

Что запрещено делать 17 февраля