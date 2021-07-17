Церковный праздник 17 июля: день памяти Андрея Критского, что написал святой

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17 июля христиане восточного обряда чествуют святого Андрея Критского (660-740) — византийского ритора и гимнографа. Святой родился немым, однако сразу после причастия, он начал говорить. После чуда Андрей Критский стал усиленно изучать Священное Писание и богословские науки.

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История праздника

Известно, что святой Андрей Критский родился в Дамаске, его семья была очень религиозной. В 14 лет святой переехал в Иерусалим, где постригся в монахи и жил в обители Саввы Освященного. Считается, что Андрей Критский вел очень сдержанную и благочестивую жизнь.

Андрей Критский также был архиепископом в городе Гортина на Крите. Там он проявил себя, как хороший человек, учитель и иерарх-богослов. Святой умер Митилини (Ересос) на острове Лесбос, написав много гимнов и богословских трудов.

Значение Андрея Критского в православной церкви

Этот святой имеет большое значение для христиан восточного обряда, так как он является автором "Великого покаянного канона", который поется каждый раз во время Великого поста. Считается, что его Андрей Критский написал его перед смертью. Этот канон содержит библейские истории вместе с моральными наставлениями. Андрей Критский объясняет, что получить жизнь вечную можно только, освободившись от земных страстей и подражая жизни пророков.

Вместе с Великим каноном на 5-й седмицы поста поют 16 тропарей "Блажен", принадлежащих также перу св. Андрея Критского. В современной Триоди они печатаются на ряду после 6-й песни Великого канона.

Перу святого принадлежат каноны, написанные на главные церковные праздники — Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Неделю Ваий (Вербную), Пасху, Преображение, Рождество Богородицы, Зачатия св. Анны, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение главы Иоанна Предтечи и др. Написал св. Андрей и канон Пасхи, что вышел из потребления.

Что позволено и что запрещено делать в этот праздник

Особых запретов в этот праздник нет. Считается, что его следует провести соответствии с христианскими традициями, ограничивая себя в развлечениях, поскольку Андрей Критский так и делал.

Нельзя ругаться и оскорблять ближних.

Нельзя издеваться над животными.

Не стоит устраивать громких гуляний.

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