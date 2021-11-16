Церковный праздник 17 ноября: день памяти святых мучеников Никандра и Ермея

В старину в этот день строго-настрого запрещалось выходить из дома, чтобы не столкнуться с нечистой силой и вызвать различные неприятности.

17 ноября отмечается память двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея.

История праздника

По преданию они были учениками святого Тита — последователя апостола Павла. Активно проповедуя христианство, Никандр и Ермей обратили многих язычников в свою веру. Об их деятельности стало известно правителям, которые поклонялись идолам, и христиан схватили. Однако ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. В конце концов, после жестоких пыток мучеников, они погибли.

Народные традиции и приметы

В старину считалось, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор. "Ярема – сиди дома", – говорили в народе. Если ослушаться этого совета, можно было столкнуться с нечистой силой и вызвать разные неприятности.

Считалось также, что злые духи на Ярему пытаются сами проникнуть в дом, чтобы утащить раскаленный уголь из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не вышло счастья.

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Что запрещено делать 17 ноября

Нельзя выходить за пределы дома и выносить из него что-либо

Нельзя ходить по перекрестку

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