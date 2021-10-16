Церковный праздник 17 октября: день памяти священномученика Иерофея

В старину в этот день в лес старались не ходить, даже в случае крайней необходимости.

17 октября православная церковь отмечает память священномученика Иерофея, жившего в Афинах в 1 веке.

История праздника

В христианство его вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого отмечается накануне, обратил апостол Павел. Он посвятил Иерофея, бывшего на тот момент члена афинского ареопага, в сан епископа. По преданию, оба епископа — Иерофей и Дионисий — присутствовали при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

Народные традиции и приметы

Считается, что в этот день лешие дурят: ломают деревья, гоняют зверей, слоняются и кричат, хлопают в ладоши и хохочут до самого утра, после пения первых петухов проваливаются сквозь землю, чтобы появиться к весне из-под земли.

С Ерофея и зима шубу надевает.

С Ерофея холода сильнее.

На Ерофеев день один "ерофеич" душу греет.

Associated Press

Что запрещено делать 17 октября

17 октября старались не пить алкогольные напитки, так как в этот день в пьяного человека может бис поселиться и довести его до безумия.

На Ерофея большой риск быть обманутым, не поддавайтесь сегодня ни на какие уговоры.

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