Церковный праздник 17 сентября: день иконы Божией матери, Неопалимая Купина

В народе Неопалимую Купину считали хранительницей от пожара и молнии.

17 сентября православная церковь чтит икону Божьей матери, именуемую Неопалимая Купина.

История праздника

По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирует непорочное зачатие Девы Марии.

Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая в свою очередь образована двумя четырехугольниками — зеленым (природный цвет Кочки) и красным (цвет, постиг ее пламени).

Народные традиции и приметы

В народе Неопалимую Купину считали хранительницей от пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот праздник. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины. На Руси знали много поверий, связанных с пожарами, которые были страшным бедствием для крестьян как и неурожай. Крестьяне считали, если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет. Спасти от грозового пожара могли черная собака или кошка, живущих в доме.

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В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сенники и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена духов болезни, которые могут зимой напасть на скот. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.

Что запрещено делать 17 сентября

Брать в долг деньги, иначе финансовые трудности будут еще долгое время.

Продавать свои личные вещи.

Выходить во двор с вилами — всю нечисть распугаешь!

В этот день нельзя подавать нищим. Считалось, что изгнанная из своего дома лихорадка принимала вид бабушки-путешественницы и ходила по селам за подаянием. Кто ей подаст — тот весь год в ее власти будет.

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