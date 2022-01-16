Церковный праздник 17 января: день памяти преподобного Феоктиста и мученика Зосимы

17 января в православном календаре – день памяти преподобного Феоктиста и мученика Зосимы.

Какой сегодня церковный праздник

17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста и мученика Зосимы.

Преподобный Феоктист был настоятельницей обители в городе Сицилия, которую как раз и основал. В его монастыре находили убежище монахи, сбежавшие от преследований иконоборцами. Умер в 800 году.

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Мученик Зосима Киликийский (Отшельник) жил в IV веке, был старцем. Однажды правитель Дометиан увидел, как Зосим ласково разговаривает со зверями, стоящими вокруг и даже не думающими нападать на мужчину. Правителя очень заинтересовало лицо Зосимы, поэтому он стал расспрашивать его, почему тот живет в пустыне и чем увлекается. Рассказал Дометиану Зосим, ​​исповедующий христианскую веру, а в пустыне живет потому, что не может находиться рядом с язычниками.

Правитель захотел узнать, как Зосим так умело разговаривает с дикими зверями. А потому арестовал мужчину и подверг его страшным пыткам. Зосим не выдержал жестокого избиения и скончался.

Народные традиции 17 января

В народе 17 января называли "Феклист день", "День Зосимы", "Зосима-пчеловода".. В этот день на стол обязательно ставили мед, готовили разнообразные медовые лакомства (пряники, ириски). А еще 17 января когда-то начинали готовиться к Подвечерию Богоявления. В Закарпатье женщины замешивали муку и им на дверях и косяках делали кресты. В некоторых регионах Украины кресты выжигали с помощью зажженной освященной свечи.

17 января на стол ставили мед и готовили разные медовые лакомства / Pexels

Народные приметы 17 января

На деревьях много снега, год будет удачным для пчеловодов.

Полнолуние и чистое небо к наводнению.

В печи 17 января плохая тяга будет сырость, а если хорошая, то придут морозы.

Безоблачное небо обозначает затяжные морозы.

17 января слышно как кричит лиса, скоро начнется непогода.

Заря красная до ветра.

Облака низко будет холодно.

Что запрещено делать 17 января