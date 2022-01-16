Церковный праздник 17 января: день памяти преподобного Феоктиста и мученика Зосимы

17 января в православном календаре – день памяти преподобного Феоктиста и мученика Зосимы.
Какой сегодня церковный праздник
17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста и мученика Зосимы.
Преподобный Феоктист был настоятельницей обители в городе Сицилия, которую как раз и основал. В его монастыре находили убежище монахи, сбежавшие от преследований иконоборцами. Умер в 800 году.
Мученик Зосима Киликийский (Отшельник) жил в IV веке, был старцем. Однажды правитель Дометиан увидел, как Зосим ласково разговаривает со зверями, стоящими вокруг и даже не думающими нападать на мужчину. Правителя очень заинтересовало лицо Зосимы, поэтому он стал расспрашивать его, почему тот живет в пустыне и чем увлекается. Рассказал Дометиану Зосим, исповедующий христианскую веру, а в пустыне живет потому, что не может находиться рядом с язычниками.
Правитель захотел узнать, как Зосим так умело разговаривает с дикими зверями. А потому арестовал мужчину и подверг его страшным пыткам. Зосим не выдержал жестокого избиения и скончался.
Народные традиции 17 января
В народе 17 января называли "Феклист день", "День Зосимы", "Зосима-пчеловода".. В этот день на стол обязательно ставили мед, готовили разнообразные медовые лакомства (пряники, ириски). А еще 17 января когда-то начинали готовиться к Подвечерию Богоявления. В Закарпатье женщины замешивали муку и им на дверях и косяках делали кресты. В некоторых регионах Украины кресты выжигали с помощью зажженной освященной свечи.
Народные приметы 17 января
- На деревьях много снега, год будет удачным для пчеловодов.
- Полнолуние и чистое небо к наводнению.
- В печи 17 января плохая тяга будет сырость, а если хорошая, то придут морозы.
- Безоблачное небо обозначает затяжные морозы.
- 17 января слышно как кричит лиса, скоро начнется непогода.
- Заря красная до ветра.
- Облака низко будет холодно.
Что запрещено делать 17 января
- С этого дня прекращались все празднества и посиделки, люди возвращались к работе.
- Не подслушивайте и не подглядывайте.