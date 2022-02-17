Церковный праздник 18 февраля: день памяти святой мученицы Агафьи

18 февраля в православном календаре – день памяти святой мученицы Агафьи.

Какой 18 февраля церковный праздник

Святая мученица Агафья пострадала из-за своей веры во Христа в 251 году. Она родилась в богатой и благородной семье в городе Панорм (ныне Палермо). В то время местным правителем был жестокий Кинтиан, которого поставил на этот пост император Декий, известный своей ненавистью к христианам. В то время императором было разослано указание преследовать всех, кто верит в Бога.

Также читайте Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Святая мученица Агафья вместе с другими христианами двинулась на суд с горячей молитвой на устах. По дороге у нее развязалась сандалия, она нагнулась завязать ее и увидела, что другие люди все вернулись обратно в город. Тогда девушка заплакала и обратилась к Богу: "Всемогущий Господи, ради моих соотечественников, не поверивших Своей рабочей, что хочет пострадать за Твое Святое Имя, покажи чудо на этом месте" и сразу предстала перед ней чудесная бесплодная маслина, которая якобы говорила о неверии жителей города своим бесплодием.

Когда святая Агафья пришла на суд к Кинтиану, он услышал о ее богатстве, а потому не сразу отдал на мучения. Сначала ее поместили вместе с богатой женщиной-язычницей Афродиссией, надеясь, что она и ее 5 дочерей обращут Агафью на другой путь. Тогда бы Кириан взял ее себе в жены и унес богатства семьи себе. Но ни наряды, ни угощение, ни веселье не коснулись сердца девушки. Тогда бросили Агафью в темную тюрьму. А наутро ее раздели, привязали к дереву обнаженную и жестоко избили. А грудь вырезала.

Святая мученица во время пытки только обращалась к Богу с такими словами: «Безбожный и бесчеловечный мучитель, как можешь ты отрезать у женщины грудь, ведь ты сам питался молоком своей матери, терзая мое тело, ты не можешь коснуться моей души, которая от юности посвящена Богу». После пыток девушку бросили в тюрьму. Ночью сошел к ней апостол Павел, исцеливший ее раны и предсказавший, что Кинтиан умрет и будет страшно мучиться перед смертью.

Когда к утру Кинтиан увидел, что раны Агафьи исцелились, то страшно разозлился. Он снова начал ее мучить, но в городе началось землетрясение, которого очень испугались жители. Они думали, что это Господь их наказывает за святую мученицу. Кинтиан побоялся народного возмущения, а потому отослал Агафью в тюрьму, где она и умерла со словами к Богу на устах: “Спасибо Тебе, Господи, что Ты сподобил меня пострадать за имя Твое святое и, истребив во мне желание к временному жизнь, подал мне терпение. Услышь, Господи, меня в этот час и возлюби, чтобы я оставила этот мир и перешла бы к богатой и великой Твоей милости”.

Когда местные жители узнали о смерти Агафьи, пришли в темницу, забрали ее тело, чтобы с честью похоронить. Вдруг подошел к ним юноша и с ним 100 прекрасных отроков, и положил в гроб к девушке дощечку с надписью: "Непорочный разум, добровольная жертва Богу и отечеству спасение", а затем стало невидимым. И люди поняли, что это был ангел Божий. Кинтиан же вместе со своими воинами пошел в Панорм, чтобы завладеть богатствами Агафьи. По дороге они переправлялись через реку, где все умерли. Долго тело его искали и не нашли.

Народные традиции на 18 февраля

В народе 18 февраля называли "Голодуха", а еще "Коровница". Поскольку именно к этому времени обычно зимние запасы корма уже подходят к концу и больше всего от голода страдают именно коровы. Считается, что Агафья защищает домашний скот, а также помогает при пожаре. Поэтому крестьяне 18 февраля пытались приласкать свой домашний скот, почистить хлев, сытно накормить.

18 февраля обязательно молились святой Агафьи, чтобы защитить дом от пожара. А еще ставили свечи перед ее иконами за упокой умерших родственников.

Если 18 февраля уже теплая погода, зима уже закончилась / Pexels

Народные приметы 18 февраля

Если на улице мороз, значит, весна скоро придет и будет теплой.

18 февраля уже нет снега, ждите засушливого лета.

Если 18 февраля уже теплая погода, зима уже закончилась.

Если морозная погода, то летом не будет дождей.

Что запрещено делать 18 февраля