Церковный праздник 18 февраля: день памяти святой мученицы Агафьи

18 февраля в православном календаре – день памяти святой мученицы Агафьи.
Какой 18 февраля церковный праздник
Святая мученица Агафья пострадала из-за своей веры во Христа в 251 году. Она родилась в богатой и благородной семье в городе Панорм (ныне Палермо). В то время местным правителем был жестокий Кинтиан, которого поставил на этот пост император Декий, известный своей ненавистью к христианам. В то время императором было разослано указание преследовать всех, кто верит в Бога.
Святая мученица Агафья вместе с другими христианами двинулась на суд с горячей молитвой на устах. По дороге у нее развязалась сандалия, она нагнулась завязать ее и увидела, что другие люди все вернулись обратно в город. Тогда девушка заплакала и обратилась к Богу: "Всемогущий Господи, ради моих соотечественников, не поверивших Своей рабочей, что хочет пострадать за Твое Святое Имя, покажи чудо на этом месте" и сразу предстала перед ней чудесная бесплодная маслина, которая якобы говорила о неверии жителей города своим бесплодием.
Когда святая Агафья пришла на суд к Кинтиану, он услышал о ее богатстве, а потому не сразу отдал на мучения. Сначала ее поместили вместе с богатой женщиной-язычницей Афродиссией, надеясь, что она и ее 5 дочерей обращут Агафью на другой путь. Тогда бы Кириан взял ее себе в жены и унес богатства семьи себе. Но ни наряды, ни угощение, ни веселье не коснулись сердца девушки. Тогда бросили Агафью в темную тюрьму. А наутро ее раздели, привязали к дереву обнаженную и жестоко избили. А грудь вырезала.
Святая мученица во время пытки только обращалась к Богу с такими словами: «Безбожный и бесчеловечный мучитель, как можешь ты отрезать у женщины грудь, ведь ты сам питался молоком своей матери, терзая мое тело, ты не можешь коснуться моей души, которая от юности посвящена Богу». После пыток девушку бросили в тюрьму. Ночью сошел к ней апостол Павел, исцеливший ее раны и предсказавший, что Кинтиан умрет и будет страшно мучиться перед смертью.
Когда к утру Кинтиан увидел, что раны Агафьи исцелились, то страшно разозлился. Он снова начал ее мучить, но в городе началось землетрясение, которого очень испугались жители. Они думали, что это Господь их наказывает за святую мученицу. Кинтиан побоялся народного возмущения, а потому отослал Агафью в тюрьму, где она и умерла со словами к Богу на устах: “Спасибо Тебе, Господи, что Ты сподобил меня пострадать за имя Твое святое и, истребив во мне желание к временному жизнь, подал мне терпение. Услышь, Господи, меня в этот час и возлюби, чтобы я оставила этот мир и перешла бы к богатой и великой Твоей милости”.
Когда местные жители узнали о смерти Агафьи, пришли в темницу, забрали ее тело, чтобы с честью похоронить. Вдруг подошел к ним юноша и с ним 100 прекрасных отроков, и положил в гроб к девушке дощечку с надписью: "Непорочный разум, добровольная жертва Богу и отечеству спасение", а затем стало невидимым. И люди поняли, что это был ангел Божий. Кинтиан же вместе со своими воинами пошел в Панорм, чтобы завладеть богатствами Агафьи. По дороге они переправлялись через реку, где все умерли. Долго тело его искали и не нашли.
Народные традиции на 18 февраля
В народе 18 февраля называли "Голодуха", а еще "Коровница". Поскольку именно к этому времени обычно зимние запасы корма уже подходят к концу и больше всего от голода страдают именно коровы. Считается, что Агафья защищает домашний скот, а также помогает при пожаре. Поэтому крестьяне 18 февраля пытались приласкать свой домашний скот, почистить хлев, сытно накормить.
18 февраля обязательно молились святой Агафьи, чтобы защитить дом от пожара. А еще ставили свечи перед ее иконами за упокой умерших родственников.
Народные приметы 18 февраля
- Если на улице мороз, значит, весна скоро придет и будет теплой.
- 18 февраля уже нет снега, ждите засушливого лета.
- Если 18 февраля уже теплая погода, зима уже закончилась.
- Если морозная погода, то летом не будет дождей.
Что запрещено делать 18 февраля
- Строго запрещено 18 февраля отказывать в помощи просящим ее.