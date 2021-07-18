Церковный праздник 18 июля: день памяти святого Афанасия Афонского, который основал обитель и исцелял больных

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18 июля христиане восточного обряда чтят память преподобного Афанасия Афонского. Именно этот святой основал первый и главный монастырь на горе Афон. А поэтому его значение для православных является большим.

История праздника

Афанасий Афонский родился в городе Трабзон, что на территории современной Турции, в 920 году. Его семья была христианской, однако он рано потерял родителей, а потому его воспитывала монахиня. Будущий святой учился в Константинополе, где освоил многие науки.

После обучения Афанасий Афонский переехал в Киминськую обители в Вифинии. Там он стал учеником преподобного Михаила Малеина и принял монашеский постриг.

Афанасий Афонский в обители переписывал святые книги — "Евангелие" и "Апостол". Когда святому исполнилось 38 лет, он отправился на гору Афон. Там он основал первый монастырь и стал его игуменом. В монастыре были очень строгие правила, что возмутило отшельников и Афанасий Афонский был вынужден переехать на Кипр. Однако после божьего провидения святой вернулся и написал устав для монахов монастыря на основе документов Феодора Студита и Василия Кесарийского.

Значение Афанасия Афонского в православной церкви

Сейчас гора Афон считается святым местом для всех православных христиан. Афанасий Афонский строил там обители пока не умер во время строительства. По преданию, тело святого три дня пролежало не погребенным, однако оно никак не изменилось. А во время похорон с ноги святого пошла кровь. Монахи, ее собрали, получили исцеление от тяжелых болезней.

Также считается, что Афанасию Афонскому несколько раз являлась Богородица, обещая свою защиту. При жизни святой имел дар исцеления и мог предсказывать будущее.

Что и что запрещено делать в этот праздник

Этот день христианам следует провести в молитве: сходить в храм и помолиться святому Афанасию Афонском за здоровье родных, друзей и близких. Также лучше провести этот праздник с родными.

В этот день нельзя устраивать шумных развлечений и употреблять алкоголь.

Также в этот день нельзя сплетничать о ближних.

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