Церковный праздник 18 октября: день памяти святой мученицы Харитины, в народе — первые холстины

Если в этот день снег не выпадет, то зима еще не скоро наступит.

18 октября православная церковь отмечает память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале 4 века в городе Понте на берегу Черного моря.

История праздника

В раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана добрым и благочестивым человеком Клавдием. Харитина горячо уверовала во Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Клавдий, любил девушку как родную дочь, поддержал это намерение и построил для нее отдельный дом, где она жила в одиночестве и целомудрии. Своим примером Харитина многих неверующих подтолкнула к принятию христианства.

Однажды молодую христианку оговорили язычники, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на все пытки и унижения, Харитина осталась тверда в вере и умерла с молитвой на устах.

Народные традиции и приметы

В старину к этому времени полевые и огородные работы в селах заканчивались, и крестьяне приступали к домашним делам. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать полотна. "Харитина ткала и пряла — весь дом одевала", — говорили в этот день.

Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа обычно сопровождалась пением.

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Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — к снегу.

Безветрие обещает похолодание.

Отстал на Харитину от ночи день — запнулся валенком за пень.

Если снег не упадет — зима не скоро наступит.

На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме.

Осенняя ночь на двенадцати подводах едет (длинная).

Щелчки и треск деревьев осенью — к хорошей погоде.

Туман, исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

Птица дружно улетает на юг — к суровой зиме.

Снег осенний полезен для ржицы, если на землю сыра ложится.

Что запрещено делать 18 октября

Не рекомендуется праздновать свадьбу и устраивать шумные забавы

Нельзя ходить в лес

В этот день нельзя ссориться с близкими и друзьями

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