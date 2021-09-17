Церковный праздник 18 сентября: день памяти пророка Захария и его жены Елисаветы

В этот день смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, это означало, что зима придет рано.

18 сентября православная церковь чтит память пророка Захария и его жены Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя.

История праздника

Праведная Елисавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии. Вместе с мужем она жила в Хевроне, супруги достигли преклонного возраста, но детей у них не было. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этому известию и в наказание лишился речи; способность говорить вернулась к нему только в день рождения сына.

Во время избиения младенцев Елисавета с Иоанном прятались в пустыне. Тогда Захария схватили и требовали указать, где находятся его жена и сын, однако священник ничего не сказал и был убит прямо в храме. По одной из легенд, Елисавета умерла через 40 дней жизни в пустыне, а Иоанна выкормил ангел.

Народные традиции и приметы

Согласно житию, Елизавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе память родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и гаданий. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.

Считалось, что рожденные на Захария и Елизаветы обладает особой силой: его не трогали ни оборотни, ни лешие. Поэтому такого человека пытались нанять в пастухи, чтобы он берег скот от нечистой силы и от злого волка.

По этому дню судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной; а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.

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