Церковный праздник 18 января: Крещенский Сочельник или Голодная кутья

18 января в православном календаре - Подвечерие Богоявления, Крещенский Сочельник или "Голодная кутья".

Какой сегодня церковный праздник: что такое Голодная кутья

18 января православная церковь празднует Подвечерие Богоявления, которое также называют Крещенским (Вторым) Сочельником или "Голодной кутьей". Сразу после этого праздника, 19 января, празднуется Крещение (Богоявление) — последнее в рождественском цикле.

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В Украине Крещенский Сочельник часто называют именно "Голодная кутья", а все потому, что на протяжении всего дня верующие постятся. Разрешается только пить воду. За праздничный стол садятся с появлением на небе первой вечерней звезды. А к ужину готовят только постные блюда, среди которых особое место принадлежит углу. Ее, в отличие от рождественской, делают простой, заправляя только медом и маком. По традиции на столе должно стоять нечетное количество блюд: рыба, вареники с грибами и капустой, постный борщ, песни голубцы, блины на гречневой муке, узвар.

После ужина дети "выгоняли кутью". Шли на улицу, стучали палками по углу дома и приговаривали:

Тікай, кутя, із покуття,

а узвар — іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

а «дідух» — на теплий дух,

Щоб покинути кожух!

А еще вечером всей семьей шли на огород или за дом, чтобы сжечь Дидуха. Золу потом развеивали, чтобы овощи уродили.

Традиция освящения воды 18 января

18 января, на Голодную кутью, готовят только постные блюда

Главный символ Крещения - вода. Ее начинали освящать еще 18 января. Даже считалось, что освященная перед Голодным углом вода обладает более целебными свойствами, чем та, которую освятят 19 января. Освящает воду священник после праздничной молитвы. Потом люди забирают воду себе домой, набирая ее в кувшины. Она должна стоять до следующего года. Эту воду пили, лечясь от разных болезней, ею обрызгивали дом.

В разных регионах Украины существовали свои традиции, связанные с окроплением дома освященной водой. В западной части Подолья, например старшая дочь или сама хозяйка брали ложку муки и замешивали в миске тесто на этой воде. Им на стенах дома рисовались кресты, защищавшие от нечистой силы.

А вот на Приднепровье освященную воду приносят домой, хозяин делает из сухих трав и цветов кропило, набирает им воду и кропит дом и всех членов семьи. За ним следует ребенок с мелом. На месте, которое хозяин обрызгает, она рисует мелом креста.

Народные традиции Крещенский Сочельник 18 января

Еще одной интересной традицией на Крещенский Сочельник и Крещение считается купание в освященной воде. Известна она еще со времен Киевской Руси, однако распространилась по всей территории страны только в XX веке. Отношение церкви к купанию всегда было неоднозначным. В Библии нет упоминания такого обычая на этот день, а славяне еще в дохристианский период считали воду местом духовного очищения человека.

В Библии нет описания традиции купания в освяченной воде, но за обычаем люди стараются очиститься духовно / pixabay.com

Народные приметы 18 января

18 января снегопад - к хорошему урожаю меда и гречихи.

Ранним утром выпал снег — уродит ранняя гречка, днем ​​пошел снег — жди урожая средней гречки, если снег пошел вечером, значит будет много поздней гречки.

Ночью с 18 на 19 января безоблачное небо – на урожай гороха.

Ярко светят звезды – уродит зерно.

18 января громко лают собаки - на большое количество дичи в лесу.

Что запрещено делать 18 января