Церковный праздник 19 июля: день памяти святой девы Иулиании Ольшанской, покровительницы Волыни

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19 июля православная церковь чтит память святой девы Иулиании Ольшанской, которая умерла в возрасте 16 лет, а ее мощи хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Еще эту святую называют покровительницей Волыни, ей даже в г. Дубровица Ровенской области установили и освятили памятник.

История праздника

Иулиания Ольшанская была дочерью князя Юрия Ольшанского, который был одним из основателей Киево-Печерского монастыря. Княжна умерла в возрасте 16 лет примерно в 1540 году и впоследствии была канонизированной православной церковью.

В 17 веке возле Успенского собора нашли гроб с мощами Иулиании. Также там была надпись: "Иулиания, княжна Ольшанская, дочь князя Георгия Ольшанского, почившей девой в год от рождения своего шестнадцатый".

Тогда деву перезахоронили без чествования для ее мощей. Однако существует легенда, что киевскому митрополиту Петру Могиле приснилась Иулиания, которая поинтересовалась, почему ее святые мощи должным образом не почтили. Тогда же святая был канонизирована.

Значение святой Иулиании для православной церкви

О чудесах, которые сотворила Иулиания есть сразу несколько легенд. Одна из них — в монастырь пришел неизвестный мужчина и попросил открыть гроб, чтобы он мог помолиться святой. Когда это сделали, человек внезапно упал и умер. Впоследствии оказалось, что это — вор, который украл кольцо святой Иулиании.

Второе божье знамение от святых мощей было 1667 игумену Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве Феодосию Софоновичу. К нему во сне пришла Иулиания, которая поинтересовалась, а почему он не молится и не чтит ее мощей. Тогда Феодосий каждый день молился святой Иулиании.

Эта православная святая считается покровительницей Волыни. Ее молятся в случае семейных проблем и неурядиц.

Что и что запрещено делать в этот праздник

Святую Иулианию считают покровительницей семьи, а поэтому лучше этот день посвятить своим родным — родителям, детям, жене или мужу.

В этот день нельзя сквернословить и говорить ложь.

Нельзя также оскорблять родных и друзей.

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