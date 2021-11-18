Церковный праздник 19 ноября: день памяти святителя Павла Исповедника, в народе — Павла Ледостава

Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму.

19 ноября отмечается память святителя Павла Исповедника, епископа в Малой Азии. Тогда иконоборцы вели упорную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел, а вместе с ним святой Феофилакт, подвергся преследованиям и гонениям.

Павел Исповедник особенно почитается наравне с двумя другими святыми в этом лике – Василием Исповедником и Максимом Исповедником. К святым, прославлявшимся в лике исповедника, относились те, кто открыто исповедовал христианскую веру во время гонений, и сам был гоним, но не потерпел мученической смерти.

Народные традиции и приметы

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледной ловле — доставали снасти, осматривали их, чинили, если нужно. По льду на реках судили о предстоящем урожае: "Если лед кучами — то и хлеба будут кучи. Если гладко, то и хлеба будет гладко".

Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что надо ждать скорых морозов.

Лед промерзает кучей на реке – в следующем году хлеба будет много.

Корова дает много молока – можно надеяться на хорошие надои даже зимой.

Кажется, что звезды находятся дальше обычного – примета, что будет снегопад.

Гуси купаются в воде – жди оттепели.

Что запрещено делать 19 ноября

Не отправляйтесь в дальний путь, лучше проведите этот день дома с друзьями и близкими.

Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все заемные средства.

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