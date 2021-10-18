Церковный праздник 19 октября: день памяти святого апостола Фомы, в народе — Фома Неверующий

В этот день по традиции подводятся итоги подсчитывается урожай и распределяются запасы на зиму, а после устраиваются посиделки в семейном кругу.

19 октября православная церковь чтит память святого Фомы — одного из Двенадцати апостолов.

История праздника

Фома жил в Галилее и занимался рыболовством, пока не услышал однажды проповедь Христа, побудившую его оставить дом и присоединиться к Иисусу его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. По преданию, Фому прозвали "близнецом", поскольку внешне он был очень похож на Христа.

Один из библейских эпизодов, связанных с Фомой, известный, наверное, каждому — хотя бы по номинальному прозвищу "Фома неверующий", которым награждают людей, которые сомневаются в чем-то. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал во время первого явления воскресшего Иисуса апостолам и не мог поверить в то, что произошло чудо. Фома поверил в воскресение Христа, когда Спаситель явился ему и позволил прикоснуться к своим ранам.

Народные традиции и приметы

Наши предки день Фомы Неверующего проводили празднично. В этот день по традиции подводятся итоги подсчитывается урожай и распределяются запасы на зиму, а после устраиваются посиделки в семейном кругу. Если погреба были полны, люди шли в церковь, чтобы поставить свечку в благодарность святому.

Хозяйки в этот день готовят соленья, варят варенье и компоты. Считается, что если 19 октября заготовить много запасов, то зимний период пройдет без проблем, так как апостол покровительствует запасливым людям.

Считается, что со дня Фомы начинаются сильные ветры и бураны, возможны и неожиданные снегопады. В этот день опасались пробуждения нечистой силы, сеющей болезни. С помощью осиновых сучков в домах проводили специальный обряд, защищающий от нападения злых духов и лихорадки.

Pexels

Если вечерняя заря ярко-красного цвета и держится очень долго, то ожидается непогода.

Увидели ворон, которые собираются в стаи — грядет непогода.

Стоит ясная безветренная погода — вскоре похолодает.

Что запрещено делать 19 октября

В этот день нельзя ссориться

В Фомин день категорически нельзя лениться, залеживаться в постели и зря тратить время — апостол не любит лентяев.

Девушкам и женщинам в этот день строго запрещено болтать попусту, лучше посвятить время домашним делам.

Также в день Фомы нельзя было отказывать в хлебной милостыни нуждающимся — жадность может повлечь за собой будущий неурожай.

И обязательно 19 октября нужно отдать долги, если они есть, иначе финансовые проблемы могут преследовать весь год.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку