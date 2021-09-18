Церковный праздник 19 сентября: праздник архангела Михаила, в народе — Махайлово чудо

С этого дня начинались первые морозы.

19 сентября православные верующие чествуют архангела Михаила — одного из самых почитаемых библейских персонажей. Слово "архангел" означает "старший посланник", а его имя буквально переводится как "Кто как Бог".

История праздника

В православии архангел Михаил именуется архистратигом и почитается как глава святого воинства ангелов, стоящих на страже закона Божьего. Таким образом, он считается покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла. Также Михаила называют защитником душ умерших, поскольку именно он перенес на небо души Авраама и Богородицы. Он же, по поверью, охраняет врата рая.

К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

Народные традиции и приметы

В народе этот праздник называется "Михайлово Чудо". В этот день старались не работать, поскольку могла произойти беда. От Михаила начинали проводить храмовые праздники и варить питьевой мед ("медовуху" — ред.) и устраивать "кануны", то есть общественную продажу медовухи.

В этот день устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали различные семейные и соседские дела. После разговоров, которые нередко перерастали в споры и ссоры, устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирения и братания. Всего в год случалось две большие братчины — Михайловская и Никольская (19 декабря).

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В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно ожидать обильного снега зимой.

Если листья осины падают "лицом" вверх — к студеной зиме, если "изнанкой" — к теплой.

Погода на Михайлово Чудо теплая — осень будет длинная.

Если на Михайлово Чудо на деревьях иней — зима будет снежной.

Что запрещено делать 19 сентября

Строго запрещено работать

Ни в коем случае нельзя ни с кем ругаться

Нельзя сильно наедаться

Не стоит давать деньги в долг

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