Церковный праздник 2 февраля: день памяти преподобного Евфимия Великого

2 февраля в православном календаре – день памяти преподобного Евфимия Великого.

Какой сегодня церковный праздник

Христианский святой и иеромонах Евфимий Великий считается (вместе с Макарием Великим, Пахомием Великим и Антонием Великим) основателем монашеского общежития и пустынной жизни.

Что мы знаем о Евфимии Великом?

Основным источником сведений о Евфимии Великом является житие святого, которое написал Кирилл Скифопольский, а затем переработал Симеон Метафраст. Родился Евфимий в городе Мелита (Армения). Когда ему было всего три года, остался без отца, исповедовавшего язычество. Мать-христианка отдала сына на воспитание к Мелитинскому епископу Отрию. Именно он провел его по тропам Божьего слова, окрестил, а позже рукоположил в иерея, поручив надзор за окрестными монастырями.

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Когда Евфимию было 28 лет, он отправился в Иерусалим в паломничество. Сначала поклонился всем святыням, а затем отправился к пустынникам, жившим неподалеку. Увидев их добродетели, Евфимий пришел к преподобному Харитону в Фаранскую лавру и поселился в келье рядом с другим отшельником (это был Феоктист), став его духовным братом.

Через пять лет вместе с Феоктистом переселился в пустыню, где стал жить отшельником. Вскоре сведения о них разлетелись по всей округе и сюда начали стекаться желающие присоединиться к аскетической жизни. Евфимий не желал терять одиночества, а потому всех людей направлял в Феоктист. Скоро на этом месте возник монашеский монастырь Феодосия. А пещера, где жил Евфимий, превратилась в церковь. Сам он стал духовником братства, но редко покидал свое уединенное место.

В 420 году святой Евфимий исцелил арабского филарха, который затем принял крещение и получил новое имя Петр. Весть об этом сразу привлекла в монастырь множество людей, искавших исцеления. Евфимий покинул монастырь, перешел пустыню и поселился вместе с учениками у небольшого села. За то, что святой изгнал беса из сына главы села, тот построил для него монастырь. Но покой Евфимия снова нарушали стекавшиеся отовсюду люди.

В период, когда палестинское монашество перешло на сторону монофизитов, Евфимий продолжал бороться за православное вероучение. Поэтому ушел в пустыню и вернулся только после того, как на иерусалимской кафедре вместо Феодосия стал патриарх Ювеналий. Умер в 473 году и был похоронен в основанной им же лавре. XX века развалины этой лавры были раскопаны, но его мощи найдены не были.

Народные традиции на 2 февраля

В народе 2 февраля называют "Евфимов день", "Ефим Зимний" или "Ефим Заметный". Крестьяне встречают последний месяц зимы, поэтому проверяли, сколько корма и зерна осталось. Часто в этот день была снежная погода. Так как близится Великий Пост, то в народе традиционно проходило много венчаний. Считалось, что ребенок, которого крестили 2 февраля, проживет счастливую жизнь. Также в этот день молились за здоровье и долголетие Евфимию Великому.

Какая погода 2 февраля, такую ​​ждите и Масленицу / Pexels

Народные приметы 2 февраля

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Какая погода 2 февраля, такую ​​ждите и Масленицу.

День солнечный, значит, весна придет рано, а если ветреный, то год будет дождливым.

2 февраля началась метель, значит она продлится целую неделю.

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