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Церковный праздник 2 ноября: день памяти мученика Артемия Антиохийского

Церковный праздник 2 ноября: день памяти мученика Артемия Антиохийского

https://azbyka.ru/

Волки на Артемия воют – к морозу.

2 ноября православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского, жившего в 4 веке.

История праздника

Артемий был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.

Несмотря на многочисленные мучения, на которые обрекли его язычники, святой не отрекся от своей веры. В конце концов Артемия обезглавили. Его тело антиохийская диакониса Ариста перевезла в Константинополь, где святого похоронили в храме Иоанна Предтечи. Часть мощей мученика в 1073 году попала в Киево-Печерский монастырь.

На Руси было принято молиться святому Артемию об избавлении от случайной смерти. Еще его считали защитником от разных болезней – например, от грыжи. Также Артемия чтили своим покровителем военачальники и атаманы.

Народные традиции и приметы

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. Знали также, что с этого дня к селам начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия – это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, будто выла целая стая, это обещало голод.

© Pexels
Pexels
  • Снег выпал на сухую землю – до потепления.
  • Лиственница сбросила ветки – скоро пойдет снег.

Что запрещено делать 2 ноября

  • В этот день нельзя критиковать и плохо говорить о усопших
  • Нельзя веселиться, смеяться и громко разговаривать на кладбище.
  • Нельзя гасить свечу, горящую в память об умерших. Она должна догореть сама.
  • Нельзя идти на кладбище после заката.

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