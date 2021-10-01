Церковный праздник 2 октября: день памяти святых мучеников Зосимы Пустынника и Трофима

В древности в этот день отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину.

2 октября православная церковь чтит память двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима.

История праздника

Зосима жил в 4 веке. Не в силах жить в одном городе с язычниками, он ушел в пустыню, где мирно соседствовал с дикими зверями. Однажды во время охоты правитель Киликии увидел его и захотел узнать, каким волшебством Зосима укрощает хищников. Старец ответил, что у него одно средство — вера во Христа. Правитель приказал подвергнуть Зосиму пыткам, чтобы заставить отречься от веры. Мучители, смеясь, говорили, что они примут христианство, если дикие звери придут на помощь старца. Зосима обратился с молитвой к Богу, и на площади внезапно появился огромный лев. Правитель велел отпустить святого, но Зосима тут же умер.

Трофим пострадал за веру чуть раньше — в 3 веке. Однажды а Антиохии во время языческого праздника Трофим и его друг Савватий молили Бога наставить соплеменников на путь спасения. Об этом узнал император. Он приказал подвергнуть друзей пыткам и, в конце концов, казнить.

Народные традиции и приметы

В древности в этот день отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было подготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно есть утром мед, запивая его теплой водой.

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Устраивали Трофимовы вечерки, на которых молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства.

Наблюдали за приметами: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ожидать хороший урожай озимого хлеба.

Листья 2 октября с деревьев опадают — пора ставить ульи в пасеки

Если не угостить медом нищего — год будет несчастливым

Глазок нужно оставить открытым — тогда зима будет теплой

Пчелы летки плотно заделывают — примета, что будет холод и много снега зимой

Что запрещено делать 2 октября

Категорически запрещено лениться

Нельзя брать в руки острые предметы

Также нельзя в этот день завидовать и врать

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