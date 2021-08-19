Церковный праздник 20 августа: день памяти преподобного Пимена и мученика Марина

В этот день в старину отмечали праздник Марины-Пимены.

20 августа православная церковь чтит память сразу двух святых: преподобного Пимена и мученика Марина.

История праздника

Пимен Многоболезненный родился в XI веке, с детства был больным и слабым ребенком. Он горячо умолял отца и мать отнести его в Киево-Печерский монастырь. Родители послушались и, придя в обитель, начали молиться о выздоровлении сына. Однако сам Пимен просил Господа о другом — о продлении страданий, а также о пострижении его в монашество. Обряд пострижения над ним, по преданию, сделали ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже одетым в монашеские одежды.

Преподобный много лет провел в тяжелой болезни, но однажды сам исцелил одного монаха, такого же немощного, как он. В обмен он взял с брата слово служить больным до самой смерти. Однако монах был ленив в служении, и его снова настигла болезнь. Тогда Пимен вновь вылечил его — с тем же наставлением. За три дня до смерти Пимен выздоровел и попрощался со всей братией.

Имя второго святого, которого почитали на Руси в этот день, — мученик Марин, живший во времена римских императоров Валериана и Галлиена (III век). По преданию, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. Святого казнили язычники, отрубив ему голову.

Народные традиции и приметы

20 августа в старину в честь двух святых отмечали праздник Марины-Пимены.

На Марины-Пимены люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.

Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, в шутку: "Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут". Урожай сахарной ягоды начинал сходить на нет.

Зима будет теплой, если на дубах много желудей.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро — будет хорошая погода.

Увидеть летящего аиста — к счастью, здоровью и хорошему урожаю.

Если птица сидит на одном месте, это предвещает болезни.

Аист, который стоит на одном месте, — к богатому урожаю.

Associated Press

Что запрещено делать 20 августа

Нельзя гулять на улице ночью в этот день — можно надолго заболеть.

Нельзя принимать быстрые решения.

Нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями.

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